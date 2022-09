Jongeren opgepakt voor beschietingen met gelblasters in H'meer: 'Heel gevaarlijk'

Meerdere jongeren zijn de afgelopen weken in Haarlemmermeer opgepakt voor het beschieten van voorbijgangers met een gelblaster.

Tijdens de wekelijkse livestream schrijft een volger dat zij over een aantal incidenten heeft gehoord, en vraagt zich af wat de politie ertegen kan doen. De politie laat weten de incidenten te kennen en erop te handhaven. "We hebben jongeren ervoor aangehouden de afgelopen weken."

Dat zegt de politie tegen NH Nieuws, naar aanleiding van een reactie van het basisteam Haarlemmermeer tijdens een livestream op Facebook . Het gaat om twee minderjarigen. Waar en wanneer zij exact zijn opgepakt, is niet bekend. Zij zijn doorverwezen naar Halt, aldus de woordvoerder.

Ook de vaak felle kleuren maken gelblasters relatief eenvoudig te herkennen. Toch benadrukt de politie dat ze niet blind kan varen op de kleur van het speelgoed. "We nemen het zekere voor het onzekere. Echte vuurwapens zijn er ook in verschillende (felle) kleuren", schrijft de politie .

Juridisch is de gelblaster een interessant fenomeen. Omdat het om speelgoed voor kinderen gaat, mogen zij er op straat 'gewoon' mee spelen. Dat speelgoed verandert echt in een 'verboden wapen' zodra er mee wordt gedreigd of er mee op mensen wordt geschoten (wat in de TikTok-challenges veel gebeurt).

Afgelopen weekend zou het opnieuw raak zijn geweest, zo blijkt uit de waarschuwing van een jongeman in dezelfde groep. Hij en zijn vriendin werden op de Waddenweg beschoten, schrijft hij. De poster lijkt ervan overtuigd dat het om een 'volautomatisch BB-wapen' gaat, waarmee hij op een airsoftwapen doelt. Opvallende overeenkomst is dat beide doelwitten vanuit een rijdende auto werden beschoten.

In de besloten Facebook-groep Waarschuwingen Hoofddorp e.o. is de afgelopen weken meerdere keren gewaarschuwd voor jongeren die willekeurige passanten beschieten. Zo sloeg een man op 20 augustus alarm nadat zijn dochter 'met blauwe balletjes' was beschoten toen ze van de Zuidtangent-halte Overbos/IJweg naar de Kruisweg liep.

Veelal jonge gebruikers delen video's op het platform waarin ze mensen met een gelblaster beschieten, en dagen hun volgers uit om hetzelfde te doen. Nadat vorige maand in Utrecht in korte tijd meerdere beschietingen met gelblasters waren gemeld, waarschuwde de landelijke politie voor 'de enorm ingrijpende effecten die de trend op sociale media kan hebben op het leven van jongeren'.

Au (of erger?)

De gel-/waterballetjes uit een gelblaster zijn niet levensgevaarlijk, maar kunnen wel een blauwe of brandende plek veroorzaken. Blijvend letsel is ook mogelijk, bijvoorbeeld als het balletje in een oog terechtkomt.

Heel vervelend en onwenselijk, benadrukt de politie, al zorgt de opmars van de gelblaster voor grotere zorgen. Omdat de politie 'het zekere voor het onzekere neemt' bestaat het risico dat agenten een gelblaster voor een echt vuurwapen aanzien én daarnaar handelen. Dat gebeurde onlangs in Rotterdam, waar een agent een waarschuwingsschot loste om een jongeren in te rekenen die met een - naar later bleek - gelblaster hadden geschoten.

Een gelblaster die nauwelijks van een echt wapen is te onderscheiden is de AR-15, die volgens de politie als twee druppels water op een 'automatisch geweer' lijkt. Overigens worden gelblasters vaak verward met (eveneens legale) airsoftguns, of andersom.