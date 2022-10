Wéér politiemacht op de been voor gelblasters: "Jeugd ziet gevaren niet in"

Een groep jongeren heeft maandagmiddag flinke commotie veroorzaakt in Lisserbroek door op een pleintje in een woonwijk met gelblasters te spelen. Een opgetrommelde politiemacht hield drie van de vijf jongeren aan. En dat is niet voor het eerst, weet ook jongerenwerker Gijs Heijnis: "Terwijl de intentie misschien niet altijd slecht is."

Jongerenwerker Gijs Heijnis over gelblasters - NH Nieuws/AdobeStock

Het is maandagmiddag rond 16.30 uur als Lisserbroekers op het (speel)plein voor buurthuis De Meerkoet mannen met vuurwapens zien. Ze slaan alarm bij de politie, die er een klein leger agenten op af stuurt. Omdat de agenten in kogelwerende vesten op dat moment nog niet weten om wat voor wapens het gaat, nemen ze het zekere voor onzekere en benaderen de groep met getrokken wapens. Zodra ze zijn gefouilleerd, wordt er een auto doorzocht. Daarbij worden meerdere gelblasters gevonden. Drie van de vijf jongeren worden opgepakt en voor verhoor meegenomen naar het bureau. Ze zijn inmiddels weliswaar weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachte in de zaak. De gelblasters zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Van speelgoed naar verboden wapen Met gelblasters kunnen met vloeistof gevulde balletjes worden afgeschoten. Omdat het om speelgoed voor kinderen gaat, mogen zij er op straat 'gewoon' mee spelen. Dat speelgoed verandert in een 'verboden wapen' zodra er mee wordt gedreigd of er mee op mensen wordt geschoten. Dat laatste gebeurt vaak om beelden ervan later op social media te kunnen delen (TikTok-challenges). Dankzij het met balletjes gevulde reservoir bovenop de loop zijn veel gelblasters vrij makkelijk te onderscheiden van echte wapens. Voor gelblasters die met een lader aan de onderkant worden geladen, geldt dat minder. Ook de vaak felle kleuren maken gelblasters relatief eenvoudig te herkennen. Toch benadrukt de politie dat ze niet blind kan varen op de kleur van het speelgoed, want echte wapens worden óók in felle kleuren gemaakt.

Trend De verwarring rondom nepwapens is niet nieuw, de populariteit van gelblasters wel, weet jongerenwerker Gijs Heijnis van de stichting Meerwaarde. Net als de politie zelf, claimt hij dat eigenaren van gelblasters zichzelf in gevaar brengen door ze in de openbare ruimte te gebruiken: "Jongeren beseffen zich niet wat de gevolgen kunnen zijn en zien de gevaren niet in. Ze denken vaak niet na over oorzaak-gevolg."

Gijs Heijnis over gelblaster hype - NH Nieuws

Dat gevaar schuilt dan vooral in het risico op een confrontatie met de politie, waarin de agent zich genoodzaakt voelt geweld of zijn dienstwapen te gebruiken: "Terwijl de intentie misschien niet altijd slecht is."