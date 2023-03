Degradatiegevaar voor Groen Geel na nederlaag tegen concurrent KCC

Groen Geel heeft in de Korfbal League verloren van KCC. De ploeg uit Wormer moest in de eigen hal goede zaken doen voor rechtstreekse handhaving. Door de 20-22 nederlaag lijkt dat een lastig verhaal te worden voor Groen Geel.

Op voorhand wist Groen Geel dat het een goed resultaat nodig had tegen directe concurrent KCC. Het gat voorafgaand aan de wedstrijd was vier punten in het voordeel van de bezoekers. Een overwinning moest weer wat vertrouwen geven aangezien de laatste overwinning alweer vijf wedstrijden geleden was. Toen werd hekkensluiter Unitas verslagen.

Groen Geel begon slecht aan de belangrijke wedstrijd. De ploeg oogde niet scherp en kreeg meteen een aantal treffers om de oren: 3-7. Daarna rechtte Groen Geel enigszins de rug en wist het in de wedstrijd te blijven. Ondanks dat het veel kansen bleef missen, kwam het door een opwelling even op gelijke hoogte: 11-11. KCC gaf vlak voor de pauze nog even gas en dwong daarmee de 11-14 ruststand af.

Spannende slotfase

Na de pauze was Groen Geel beter bij de les. Kevin Dik nam de ploeg bij de hand. De speler van Groen Geel zou uiteindelijk acht treffers voor zijn rekening nemen. Drie minuten voor het einde kwam de thuisploeg terug tot 20-20. In die fase had Groen Geel hoop op meer, maar zag het KCC er uiteindelijk met de zege vandoor gaan: 20-22.

Na de nederlaag blijft Groen Geel steken op de negende plaats in de Korfbal League met zeven punten. KCC loopt dankzij de overwinning uit naar dertien punten. Blauw-Wit staat achtste met elf punten. Volgende week gaat Groen Geel op bezoek in Amsterdam.