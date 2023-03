Plan voor gratis zonnepanelen op alle Noord-Hollandse woningen: 'Zon is van iedereen'

Een sympathiek voorstel, of een proefballonnetje in campagnetijd, zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen? Wat SP-fractievoorzitter Remine Alberts betreft is het in ieder geval bloedserieus. "Mensen beginnen altijd gelijk dat het moeilijk is, of niet kan. Maar dan zeg ik: het riool hebben we toch ook met z'n allen aangelegd? En niet aan andere partijen overgelaten omdat het algemeen belang belangrijker was."

Volgens haar is het bittere noodzaak dat er wat verandert. "De energieprijzen zijn enorm gestegen. Mensen die huren of net aan de hypotheek kunnen betalen blijven achter. Zon is voor iedereen." En zo ontstond dus ook het plan 'Zon voor allen'.

470 miljoen euro voor 112.000 huishoudens

Stap 1 is dat de provincie een eigen energiebedrijf opricht dat onder toezicht komt te staan van Provinciale Staten. En die gaat vervolgens overal zonnepanelen op daken van woningen laten leggen. Om te beginnen bij de 112.000 huishouden die op of onder het minimum leven. "Energie is een basisvoorziening en niet een speeltje van de elite om er nóg rijker van te worden", aldus Alberts.

Dat alleen kost 470 miljoen euro, rekent de partij voor. Er zijn gemiddeld tien zonnepanelen per woning nodig, wat 4.200 euro per woning moet kosten. En wie verder kijkt, ziet dat Noord-Holland 1,3 miljoen woningen heeft, waardoor het bedrag oploopt tot enkele miljarden euro's. Zonnepanelen op die al op daken liggen worden opgekocht. Om dat te kunnen realiseren moet er een energiepact met betrokken partijen worden gesloten, zoals woningcorporaties en installateurs.

Is het haalbaar?

De SP-fractievoorzitter begrijpt dat er nog voldoende vragen te beantwoorden zijn. "Maar het begint met een ander denkpatroon. Als het gaat om mogelijke staatssteun bijvoorbeeld. Het openbaar vervoer in Amsterdam heeft bijvoorbeeld ook een uitzondering van de EU gekregen en hoeft niet Europees te worden aanbesteed. En het is ook niet dat we het geld gelijk morgen uitgeven."

Het is een proces dat in stappen moet gaan. Al het geld dat wordt verdiend, bijvoorbeeld door het terugleveren van stroom op het netwerk (salderen, red), wordt geïnvesteerd om verder te verduurzamen, zo blijkt uit het plan. Maar daar ligt nog een punt van aandacht.