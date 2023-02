Rattenplaag teistert bewoners Haarlem-Noord: 'Vette rat gevangen'

Zo'n drie maanden hebben bewoners van de Eikenstraat op de hoek met de Esdoornstraat in Haarlem-Noord er last vast van: ratten. 's Nachts kruipen de beesten langs de muren, wat een ongelooflijke herrie maakt. Cor Dijkstra heeft er zelfs een gevangen.

Sinds een paar weken hoort Cor achter zijn muren getrippel. "We hoorden vooral 's nachts die pootjes trippelen. Het geluid is echt veel harder dan van muizen", aldus Cor.

Het was meteen raak voor Cor Dijkstra (73), die met zijn vrouw in de Eikenstraat woont. "Afgelopen weekend waren we weg en had ik vallen gezet. Nadat we terug waren gekomen, was het raak en lag er een dode rat in de val. Het was een flinke, vette rat."

Voor Mohamed betekent het geluid dat de knaagdieren na twee jaar van afwezigheid weer terug zijn. "We hebben er eerder last van gehad, toen heb ik alle gaten zoveel mogelijk dicht proberen te stoppen. Ze liepen vooral in de tuin. Toen hebben we er zelfs een dode gevonden."

Ook buurman Mohamed Mahmoud heeft last van de beesten. "Sinds een paar maanden horen we het. Ik heb ze niet gezien, maar wel gehoord."

De oorzaak van de rattenplaag lijkt om de hoek in de Esdoornstraat te liggen. Bewoners van een aantal huizen daar hebben er veel last van.

"Ik heb er hier nu zo'n twee maanden last van. Ze zitten in de spouwmuren en vooral 's nachts maken ze veel kabaal. Ze knagen hard, ik lig er soms tussen 02.00 uur en 04.30 uur wakker van."

Langer last

Volgens de bewoonster heeft huis nummer negen even verderop al twee jaar last van de ratten. "Dat huis staat momenteel leeg. Toen de nieuwe bewoner erachter kwam dat er ratten zaten, is ze toch op zoek gegaan naar een ander huis", aldus de buurvrouw.

Inmiddels heeft de buurvrouw contact gelegd met Pré Wonen, de verhuurder van de huizen. Die is inmiddels overgegaan tot actie.

"Twee keer is er nu iemand geweest. Als het goed is, gaan ze er iets aan doen. In het riool - is het plan - komen kleppen, zodat ze maar een kant op kunnen lopen. In de muren komt staalwol. Hopelijk helpt het. Ik denk echt dat er hier wel duizenden zitten."

Niet de enige

Deze hoek in de Bomenbuurt is bepaald niet de enige plek in Haarlem waar ratten voor veel overlast zorgen. De problemen spelen onder meer ook in een appartementencomplex aan de Londenstraat in Schalkwijk. Toevallig is Pré Wonen ook daar de verhuurder.

Flatbewoners klagen over het nachtelijk gerommel van de knaagdieren in de muren en de plafonds. Een bestrijdingsbedrijf heeft er al meerdere ratten gevangen, maar de problemen houden aan. Ook al klagen de bewoners over rattenoverlast: de gemeente heeft er opvallend genoeg sinds 2019 alleen een mededeling hangen over het voeren van meeuwen en duiven.

Tekst loopt door onder de foto.