Jarenlange rattenplaag in Haarlemse Transvaalbuurt: "Je hoort ze knagen in de muur en onder de vloer"

HAARLEM - Geknaag in de muren en de vloer en losse tegels op straat. De bewoners van de Tugelastraat in de Transvaalbuurt in Haarlem worden geteisterd door een enorme rattenplaag. Yoen de Loor is het helemaal zat en hij is een petitie gestart om de gemeente te bewegen om tot een permanente oplossing te komen. "Ik krijg de indruk dat de gemeente het niet belangrijk vindt of de middelen niet heeft om het op te lossen."

Al acht dode ratten zijn er in de laatste week door Spaarnelanden uit de kruipruimte van De Loor gehaald. Hij heeft een afspraak met Spaarnelanden om om de dag nieuwe vallen te komen plaatsen en de volle mee te nemen. En steeds is het weer raak. "We zijn al van twee naar vier vallen gegaan, omdat twee gewoon niet genoeg was", vertelt hij. "Je hoort ze knagen in de muur en onder de vloer. ’s Avonds zit je gewoon niet lekker op de bank." Niet nieuw Vandaar dat hij nu een petitie is gestart die inmiddels al door veertig buurtbewoners is ondertekend. De overlast door ratten is zeker niet nieuw. Ruurd Tichelaar woont al achttien jaar in de buurt en ook de vorige eigenaars van zijn huis waarschuwden hem al voor de ratten. "Toen ik hier net woonde, kwam ik al drie dooie ratten tegen in de schuur. En ik zie ze soms op straat rennen van de ene naar de andere put." Kijk hier onze videoreportage. Tekst loopt door onder de video

Voor Caroline van den Broek, ook bewoner van de Transvaalbuurt, zijn vooral de losliggende stoeptegels een doorn in het oog. De ratten graven gangen onder de stoep, waardoor de tegels verzakken en ze schuin omhoog komen te staan. "Het is gewoon linke soep, als je in het donker of met een rollator langsloopt." Waarschijnlijk komt de overlast door een kapotte riolering. Volgens De Loor doet de gemeente niks behalve mensen te adviseren om Spaarnelanden te bellen. Hij heeft een aantal keer een klacht ingediend bij de gemeente, maar daar nooit een antwoord op ontvangen. "Ik krijg de indruk dat de gemeente het niet belangrijk vindt of de middelen niet heeft om het op te lossen."

Sceptisch In een reactie laat de gemeente weten bezig te zijn met een pilot waarbij in rioleringsbuizen vallen worden geplaatst die ratten actief detecteren en vervolgens geheel vernietigen. Of deze pilot uitgebreid wordt naar de Transvaalbuurt hangt af of de gemeenteraad daar geld voor gaat uittrekken. De buurtbewoners geven aan van niets te weten en zijn sceptisch over de goede afloop. "We kunnen alleen maar hopen dat ze nu eindelijk inzien dat het een groot probleem is."