Ook in 2020 meer rattenoverlast, gemeente zet 'slimme' rattenvallen in

Ook vorig jaar zijn er meer meldingen van rattenoverlast in Haarlem binnengekomen ten opzichte van het jaar ervoor. Spaarnelanden, dat de melding ontvangt, kreeg er 608 binnen. Dat is een kwart meer meldingen dan in 2019. In Haarlem-Noord werden de knaagdieren het vaakst gespot. Om de stijging tegen te gaan gebruikt de gemeente Haarlem nu slimme rattenvallen.

De SMART rioleringsval moet soelaas bieden voor het toenemend aantal meldingen. Sinds oktober van dit jaar zijn de vallen geplaatst in rioleringen in diverse wijken in Haarlem.

Het systeem detecteert niet alleen warmte en bewegende delen in het riool, maar vangt en dood de rat ook. Zo wordt er geen gebruikgemaakt van gif of lokaas. Dat beter is voor het afvalwater in het riool.

Proef

Tijdens eerdere proeven met dit rattenvangsysteem in het Vondelkwartier waren de resultaten heel goed. Het aantal klachten nam met 76% af in vergelijking met het aantal meldingen een jaar eerder.

Op dit moment is nog niet bekend of de geplaatste vallen weer zo’n positief effect hebben.

Voorkomen beter dan genezen

Mocht je last hebben van ratten probeer dan geen etensresten in en rond het huis te laten slingeren. Let ook op met het voederen van vogels. Geef vogels kleine porties en leg het eten op een hoge plek. Hierdoor voorkom je dat ratten niet bij het eventuele overgebleven vogelvoer kunnen komen.