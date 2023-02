Tweederde van Velsen-Noorders laat enquête over toekomst asielschip links liggen

Slechts 28,5 procent van de Velsen-Noorders heeft de enquête over de toekomst van het schip voor duizend asielzoekers ingevuld. Hoe representatief de stemmers zijn is nog niet duidelijk en wat zij gestemd hebben ook niet. Over ruim twee weken neemt de gemeente een beslissing over het blijven of gaan van het schip.

Het schip, dat sinds september aan de VOB-kade in Velsen-Noord ligt, vangt tijdelijk rond de duizend asielzoekers op. Hij zou tot 1 maart blijven, maar in een enquête mochten Velsen-Noorders zeggen of het schip weg moet, een half jaar mag blijven, of eventueel langer dan dat.

"Ik heb gestemd dat het schip mag blijven", zegt Gé van der Lem (69). Hij heeft er verder geen last van. Vanochtend is Gé aangeschoven aan de koffietafel van zijn buren Jan (73) en Jopie Nijman (70). Jopie: "Ik heb tegen gestemd, niet tegen die mensen, maar omdat de afspraak 'tot 1 maart' was." Het is de discussie over de toekomst van het asielschip de Silja Europa in Velsen-Noord in een notendop.

Burgemeester op de koffie

Maar hoe de stemmen van die 28,5 procent geïnterpreteerd moeten worden, daar kon burgemeester Dales nog niets over zeggen, behalve dat er 16 maart een besluit zal zijn. Ook hij was er vanochtend, in de huiskamer van de familie Nijman. Jopie had hem vorige week uitgenodigd tijdens de informatie-avond in De Stek.

De problemen in Velsen-Noord zitten haar zó hoog, dat ze eens een uurtje de tijd wilde hebben om de burgemeester echt duidelijk te maken wat er mis is en beter moet in het dorp, dat zij de 'ontstoken appendix van Velsen' noemt. Dales ging op de uitnodiging in, nam taart mee en zat vanochtend in een blauwe hoodie aan een kop thee tegenover haar. Een verslag van het gesprek volgt later op de sites van NH Nieuws en RTV Seaport.

Gé en Jopie wilden de enquête en de uitslagen wel duiden: "De mensen zijn er moe van", denkt Jopie. Gé tegen de burgemeester: "Jullie hoopten dat een een meerderheid voor 'blijven' zou stemmen. Maar als het niet zo is en het schip blijft toch, zullen veel mensen zich bekocht voelen."