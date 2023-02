Slechts 25 mensen met vragen over toekomst asielschip: "De mensen zijn murw"

De eerste mogelijkheid voor inwoners van Velsen-Noord om de burgemeester onder vuur te nemen over het asielschip dat mogelijk langer in hun dorp blijft liggen, werd door slechts een handjevol mensen benut. "Omdat de beslissing toch al is genomen, zijn de mensen thuis gebleven. Ze zijn murw", zegt één van de aanwezigen. "Ik heb hem vorige keer duidelijk horen zeggen: 1 maart is 1 maart. Hij houdt zich daar niet aan. Ik ben het vertrouwen in de politiek kwijt."

In juni tijdens een protestbijeenkomst tegen de komst van de boot, puilde een loods op de kade nog uit met Velsen-Noorders. "Toen hadden de mensen nog het idee dat er iets te halen was", zegt een man. "Nu gaat iedereen ervan uit dat de beslissing al genomen is." In Velsen-Noord is een enquête verspreid over blijven of vertrekken van de asielboot. Die is alleen niet bindend. Volgens de gemeente heeft zo'n twintig procent die voor vanavond al ingevuld. Na dag één was dat al elf procent. "Ik denk dat nog veel mensen 'm vlak voor de deadline (zondag 26 februari, red) gaan invullen."

"Er zijn meer beveiligers dan burgers", ziet de één na de andere bezoeker vanavond in De Stek, het ontmoetingscentrum in de buurt van de Silja Europa, de boot waar duizend vluchtelingen worden opgevangen. 25 mensen hebben zich aangemeld en daar blijft het bij. Een paar beveiligers, twee boa's, twee politieagenten, een contingent ambtenaren van de gemeente en zeker één agent in burger hebben vanavond een rustige avond. Meer beveiligers dan burgers Burgemeester Frank Dales heeft het meteen na zijn binnenkomst wél druk: niet zelden verheft iemand zijn stem in zijn buurt. "Wat krijgt Velsen-Noord terug voor de opvang?", vragen ze hem. "Waarom is afspraak niet gewoon afspraak en gaat het schip niet weg op 1 maart?" "Volgens mij is het allang besloten dat het schip blijft, dat is gewoon een feit", zegt iemand. "Dat is absoluut niet waar, daarom doen we de enquête", werpt Dales tegen. Hij praat juist zacht. Zijn wangen kleuren rood, hij nipt aan zijn koffie en geeft geduldig antwoord op alle vragen.

