De vrijwilligers, beveiligers en politici zijn er, nu de aanmeldingen nog

Buurtcentrum De Stek in Velsen-Noord staat klaar om het gesprek tussen burgemeester Frank Dales en de inwoners te laten beginnen. Vrijwilligers schenken koffie, politici staan klaar om 'toe te horen' en een paar beveiligers staan op hun post. De vraag is nu: komen er meer dan de 25 aangemelde Velsen-Noorders?

Vrijwilligers en beveiligers in buurtcentrum De Stek in Velsen-Noord Thomas Jak

Vrijwilligers en beveiligers in buurtcentrum De Stek in Velsen-Noord Thomas Jak

Vrijwilligers en beveiligers in buurtcentrum De Stek in Velsen-Noord Thomas Jak

Vrijwilligers en beveiligers in buurtcentrum De Stek in Velsen-Noord Thomas Jak

Tussen acht en tien uur vanavond gaat burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen het gesprek aan met inwoners van Velsen-Noord. Onderwerp van discussie is het blijven of gaan opvangschip voor duizend asielzoekers. Tot en met zondag kunnen Velsen-Noorders in een enquête zeggen of ze willen dat het schip blijft of vertrekt.