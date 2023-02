5 bijzondere natuurverschijnselen in Noord-Holland: dit zagen we de afgelopen jaren

Het noorderlicht verscheen gisteravond boven Noord-Holland. Een zeer zeldzaam natuurverschijnsel in Nederland, zeker ook in onze provincie. Welke bijzondere natuurverschijnselen hebben we de laatste jaren nog meer voorbij zien komen?

Zeevonk

Zeevonk is een mysterieuze, blauwe gloed in het water van de zee. Het is een plantje wat tot bloei komt bij warm weer. Als de mini-waterplantjes in beweging komen, geven ze licht. Het oplichten is een chemische reactie die is bedoeld om roofvijanden af te schrikken. Zeevonk ontstaat bij botsingen, dus als het water te kalm is moeten spotters zélf zorgen voor bewegingen, aldus Ecomare. Lopen door het water kan dus voor het spectaculaire effect zorgen.

Wie graag zeevonk met de eigen ogen wil zien, moet nog even geduld hebben. Niet alleen omdat het plantje tot bloei komt bij hoge temperaturen, maar ook omdat het fenomeen zelf vrij zeldzaam is. Het is ongrijpbaar: als je het geluk hebt het spektakel zelf te kunnen zien, is de kans aanwezig dat een paar kilometer verderop niks te zien is.