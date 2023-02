Kijk mee: al rennend fotografeerde Corné het Noorderlicht bij Egmond aan Zee

Het Noorderlicht, het is geen natuurverschijnsel waarbij je direct aan Noord-Holland denkt. Maar zondagavond kleurde de lucht boven onze provincie toch opeens groen. Fotograaf Corné Ouwehand was op het strand van Egmond aan Zee en wist niet wat hij meemaakte. "Dit is wel het spectaculairste wat ik ooit heb gezien in Nederland."

"Ik kreeg in de loop van de dag allerlei meldingen dat er flinke kans was op Noorderlicht 's avonds", vertelt Corné aan NH Nieuws. "Ik twijfelde eerst wel of ik zou gaan vanwege de bewolking. Uiteindelijk ben ik toch maar in de auto gestapt en naar Egmond aan Zee gereden, omdat de kans om het daar goed te zien ondanks de bewolking."

Waarom zagen we het Noorderlicht ook opeens in Noord-Holland?

Het Noorderlicht, zoals het poollicht heet als het bij de Noordpool aankomt, was gisteravond in volle glorie te zien in de provincie. "Normaal zie je het licht ook alleen bij de polen, omdat de juiste weersomstandigheden daar het vaakst voorkomen", legt Mark Kristel van Sterrenwacht Vesta in Oostzaan uit. "Het licht ontstaat doordat gassen uit de zon worden tegengehouden door het elektromagnetische veld boven de aarde. Dat lukt niet altijd even goed en dan ontstaat er een chemische reactie waar het licht uit voort komt." Volgens Kristel was de hoeveelheid gas gisteravond zo groot dat het zelfs boven Noord-Holland terechtkwam.

Het is lastig te voorspellen wanneer we het Noorderlicht weer kunnen zien, maar volgens Kristel is de kans reëel dat het vanavond weer gebeurt. Daarbij baseert hij zich op data van de website Noorderlichtjagers.nl.