Bijzondere omgekeerde regenboog ook boven Zwaag te zien

ZWAAG - Er was vandaag een bijzonder natuurverschijnsel boven delen van Nederland te zien: een omgekeerde regenboog.

Zo is de regenboog op deze foto te zien boven Bangert en Oosterpolder. Ook in Utrecht was de regenboog goed te zien.

Op Facebook laten verschillende mensen weten dat de boog niet alleen vandaag maar ook gisteren te zien was. De boog zou zo'n zeven dagen per maand te zien zijn.

Lees ook: In beeld: Hemel geeft licht in duisternis door bijzondere nachtwolken

Volgens de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie is een omgekeerde regenboog ook wel een 'circumzenitale boog' en valt het onder de halo-verschijnselen. Het is een reflectie van de zon, en heeft dus niks met regen te maken. Om hem te kunnen zien moet je volgens de vereniging bijna recht omhoog kijken.

Op Twitter vragen meerdere mensen zich af wat die omgekeerde regenboog nou precies is: