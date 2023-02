Grote boerenprotest-pop van stro langs snelweg Eemnes moet weg, melkveehouder weigert

Melkveehouder Pieter Seldenrijk is het oneens met de provincie en wil de pop voorlopig laten staan. "Je maakt eigenlijk geen reclame, het is vrijheid van meningsuiting", vertelt hij tegen RTV Utrecht.

Eemnesser boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet plaatsten de pop langs de snelweg vlak voor Prinsjesdag. De pop met het verdrietige gezicht is gemaakt van strobalen en bedekt met een omgekeerde Nederlandse vlag.

Eenzelfde soort pop plaatsen de boeren al een kwart eeuw als de week van het platteland wordt gevierd. "Het was bedoeld als een soort uitnodiging om bij ons langs te komen. Met dat idee hebben we afgelopen najaar zo'n zelfde stropop nagebouwd. Het enige verschil is alleen dat de pop destijds vrolijk was, terwijl die nu een beetje zielig kijkt", aldus Seldenrijk.

Met honderd trekkers naar het provinciehuis

Alle eerdere poppen waren nooit een probleem, maar deze pop moet weg. Deze week kreeg de Eemnesser melkveehouder een belletje van de provincie met het verzoek de pop weg te halen, later volgde een brief met hetzelfde verzoek.

Toch lijkt het er niet op dat de metershoge pop daadwerkelijk weggaat. "In ieder geval blijft hij staan tot na de Provinciale Statenverkiezingen, eerder gaat 'ie niet weg", zegt Seldenrijk. "Anders komen we even met honderd trekkers naar het provinciehuis toe en dan mogen ze mij persoonlijk uitleg geven, want ik ben dat gedoe eigenlijk wel een beetje zat zo vlak voor de verkiezingen."