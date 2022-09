Eemnes doet aangifte van vandalisme na protesten voor en tegen boeren: "Kap ermee"

De uitingen van de boerenprotesten en ook de daarop volgende reacties lopen de spuigaten uit in Eemnes. Het is zo erg dat de gemeente heeft besloten aangifte te doen van vandalisme. Twee weken geleden zijn op zo’n 200 plekken allemaal stickers geplakt. "Politie en justitie zullen dat oppakken", vertelt wethouder René ten Have.

Bij het uitgebreid stickers plakken van omgekeerde vlaggen op lantaarnpalen, palen van verkeersborden en nog veel meer gemeentelijke objecten alleen is het niet gebleven, zo merkte Ten Have op tijdens de raadsvergadering. Ook op de veerpont zijn banken en stoelen beklad met 'kwetsende teksten'. Dat gebeurde ook op verschillende borden in Eemnes.

De grens

"Ik zal het maar toenemend vandalisme in de openbare ruimte noemen", zei Ten Have over het zichtbare verzet in Eemnes. "Ik wil hier wel aangeven dat dit de grens is. Het gaat om uitingen die in de openbare ruimte zijn gepleegd. Kennelijk is het heel normaal om te communiceren via de openbare ruimte."