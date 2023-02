Aankomende woensdag is hij precies twintig jaar actief als burgemeester: eerst in Hillegom en sinds september 2011 in Castricum. Daar zit hij nu in zijn tweede ambtstermijn.

Mans maakte zijn vertrek tijdens de raadsvergadering bekend. Per 1 juni begint hij aan zijn nieuwe baan. Een procedure voor zijn opvolger is nog niet gestart.