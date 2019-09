Burgemeester Mans over uitgaansgeweld Castricum: "Ik zal niet rusten tot hier iets aan gedaan wordt"

CASTRICUM - Burgemeester Mans reageert geschrokken over het uitgaansgeweld van afgelopen weekend. Er zijn twee mensen gearresteerd die geweld tegen agenten hebben gebruikt, onder wie soap-actrice Robin Martens. Zij zou een politieagent geslagen hebben.

De burgemeester vertelt "ontzet" te zijn dat er geweld is gebruikt tegen de agenten. "Wanneer mensen gewoon hun werk doen en dan worden geconfronteerd met geweld, maakt mij erg verdrietig en boos", aldus Mans tegen NH Nieuws.

Lees ook: Robin Martens ontkent mishandeling agent: 'Schoot vriend instinctief te hulp'

Afgelopen zondagnacht is het in het uitgaansgebied in Castricum behoorlijk misgegaan. Op straat was een grote vechtpartij, waarbij een 17-jarige jongen zwaaide met een groot 'Rambo-mes'. Ook werd er een agent mishandeld, die door een eerder opstootje al op de grond lag. Een van de mensen die werd aangehouden is Ex GTST-actrice Robin Martens. Na verhoor is ze vrijgelaten. Haar advocaat heeft in een verklaring uitgelegd dat ze geen politieagent heeft aangeraakt.

In Castricum zijn er al eerder meerdere maatregelen genomen om het geweld in het centrum tegen te gaan. "We hebben portiers met bodycams, er zijn agenten met bodycams, we scannen alle id-kaarten en we hebben net een nieuwe camera", legt de burgemeester uit.

Nieuwe maatregelen

"Er moeten extra maatregelingen getroffen worden. Ik wil in gesprek blijven met politie en met de cafe's en discotheken. Ook moeten er meer portiers komen, extra gesprekken worden gevoerd met de NS zodat de veiligheid gegarandeerd blijft bij het spoort en wellicht dan ook nog een extra camera."