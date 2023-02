Vergunning verleend voor kappen 13.000 dennen bij Bergen aan Zee

Het gaat om dennenbos op het Lange Vlak, bij de Verspyckweg ten noorden van Bergen aan Zee. "We zetten ons elke dag in om de duinen in topconditie te houden. Daarbij is het soms nodig om een handje te helpen", legde Niels Hogeweg van PWN eerder aan NH Nieuws uit.

"De dennen die we gaan kappen komen hier niet van nature voor. We willen terug naar inheemse natuur." Door de dennen weg te halen ontstaat er een grotere doorgang voor de wind richting het achterliggend duingebied.

Stuiven en stikstof

Volgens PWN gaat het niet goed met meer dan zestig hectare duinnatuur bij het kustdorp. "Dat komt door teveel stikstof in de bodem en te weinig zand en zout vanaf de kust. In een gezond duingebied heeft de wind vrij spel, stuift het zand."

De volledige 16,2 hectare wordt gecompenseerd door aanplant van bos. Dat gebeurt in de gemeente Bergen en verder op locaties in de provincie. Het fietspad dat door het te kappen gebied loopt, blijft toegankelijk; dat is als voorwaarde opgenomen in de vergunning.

Bezwaar maken

De werkzaamheden die PWN gaat uitvoeren vloeien voort uit het beheerplan Natura 2000, in opdracht van de provincie. Om te mogen kappen moet er toestemming worden verleend door het college van Bergen. De gemeenteraad gaat hier niet over. Tegen de verleende vergunning kan binnen zes weken bezwaar gemaakt worden.

De Duinstichting heeft gelijk bij het bekendmaken van de plannen aangegeven kap niet te accepteren. Op zondag 12 maart organiseert de stichting om 13.00 uur bij de Verspyckweg een picknick met het motto 'Boskap Nee', om zo hun bezwaren nogmaals kenbaar te maken.