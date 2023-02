Frustratie bij Ajax na uitschakeling: "Veldspel aardig, maar daar heb je geen reet aan"

De woede was duidelijk zichtbaar bij de spelers van Ajax. Na de verliespartij tegen Union Berlin lieten een aantal spelers zich gaan bij een opstootje. "Dit soort dingen gebeuren in voetbal", zegt Dusan Tadic.

"Het was een rare wedstrijd, maar ik ben trots op het team. Je moet proberen geen fouten te maken, maar ik ben trots op hoe het team ervoor heeft gevochten", zegt Tadic bij Veronica na afloop van de wedstrijd. De aanvoerder vond het dan ook niet vreemd dat de boel na afloop gesust moest worden.. "Je bent gefrustreerd, omdat je het gevoel hebt dat je meer verdient en zij een beetje provoceerden. Dit soort dingen gebeuren in voetbal."

In de Champions League eindigde het avontuur in de groepsfase en nu in de Europa League is de tussenronde het eindpunt. Tadic kreeg de vraag voorgelegd of Ajax wel iets te zoeken heeft in Europa. Daar reageerde de Serviër duidelijk op. "Nee, daar ben ik het niet mee eens. Heb je naar de wedstrijd gekeken? Wij waren het betere team. Natuurlijk kunnen we niet tevreden zijn met het resultaat, maar ik vond ons veel beter. Wij verdienden het om door te gaan."

Trainer John Heitinga zag in Berlijn een wedstrijd met twee gezichten. "Wij hebben we gedomineerd, maar we krijgen twee hele slechte goals tegen. Dan komen zij in hun kracht en moet je repareren", zegt Heitinga. "Je wordt niet altijd beloond. Bij vlagen was het veldspel aardig, maar daar heb je geen reet aan."