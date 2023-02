Profielschets nieuwe burgemeester Medemblik vastgesteld

De profielschets voor een nieuwe burgemeester in Medemblik is vastgesteld en overgedragen aan de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Ook werd er gisteravond tijdens de raadsvergadering een vertrouwenscommissie aangewezen die alle sollicitaties in het proces gaat begeleiden.

"De nieuwe burgemeester van Medemblik moet sterk in de schoenen staan, want er liggen veel uitdagingen in onze gemeente", zegt Mark Hoogewerf, voorzitter van de vertrouwenscommissie. "In de eerste plaats moet er aandacht zijn voor onze zeventien unieke kernen en haar inwoners. Daarnaast ligt er een opgave op het gebied bestuurskracht."

Volgens Hoogewerf zijn er ook inhoudelijke uitdagingen. Onder andere op het gebied van zorg, onderwijs, financiën en dienstverlening. "We zoeken een mensgerichte, zichtbare man of vrouw die tussen de mensen staat, de West-Friese mentaliteit begrijpt en ook besluitvaardig is. We hopen een waardige opvolger te vinden voor burgemeester Frank Streng."

Meebeslissen via enquête

De gemeente Medemblik maakte drie weken geleden bekend dat er een profielschets opgesteld zou worden voor een nieuwe burgemeester. Via een enquête konden inwoners meebeslissen over welke wensen en eisen er gesteld moeten worden.

Het vaststellen van de profielschets betekent niet dat Medemblikkers geen input meer kunnen leveren. Tot en met 1 maart is er namelijk nog de kans om de enquête in te vullen. Alle gegevens daaruit worden meegenomen in de sollicitatieprocedure. Naar verwachting is het proces voor de zomer afgerond en kan Medemblik dan een nieuwe burgemeester installeren.

Stoppen vanwege gezondheid

Burgemeester Streng maakte twee maanden geleden bekend dat hij vanwege zijn gezondheid niet voor een derde termijn gaat. "De ernstige complicaties van mijn diabetes maken het voor mij niet mogelijk om mij volledig in te kunnen zetten als burgemeester", liet hij weten in een open brief.

Frank Streng bedankt in de brief zijn opvolger en waarnemend burgemeester Dennis Straat, de organisatie, de verschillende colleges tijdens zijn ambtsperiode en inwoners van Medemblik. "Ik ben jullie zeer erkentelijk voor de samenwerking en mooie jaren."