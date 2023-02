Medemblik vraagt inwoners mee te helpen bij profielschets nieuwe burgemeester

“Ik ben de gemeenteraad, waarnemend burgemeester Straat, de colleges in hun verscheidene samenstellingen, de organisatie en de inwoners van Medemblik, zeer erkentelijk voor de samenwerking en de mooie jaren”, liet hij verder in de open brief weten.

"Na een zorgvuldige en moeilijke afweging heb ik besloten om vanwege gezondheidsredenen, geen derde termijn te ambiëren", vertelde Streng toen hij vorige week zijn afscheid bekend maakte. "De ernstige complicaties van mijn diabetes maken het voor mij niet mogelijk om me volledig in te kunnen zetten als burgemeester.”

