De Peiling: ik liep vroeger de avondvierdaagse

De avondvierdaagse: volle rugzakken met drinken en snoep, zuigen op een citroen in een zakdoekje, en op de laatste avond een onthaal met fanfare en honderden toeschouwers. De kans is groot dat dit voorgoed verleden tijd is in Haarlem, Heemstede en Spaarndam. Heb jij de avondvierdaagse gelopen? En deed je dat met plezier, of zat je elk jaar weer onder de blaren?

De Avondvierdaagse - Texelse Courant / Willem Sangers

In 2020 en 2021 kon de vierdaagse wandeling in Haarlem al niet doorgaan vanwege corona. Afgelopen editie vond de vierdaagse wandeltocht wel plaats, maar in afgeslankte vorm. Toen verzonnen basisscholen zelf alternatieve wandeltochten. Als er nieuwe vrijwilligers zouden komen, kon de avondvierdaagse dit jaar wel weer door gaan. Helaas kwam er niemand die de organisatie wilde overnemen. Scholen in de buurt hebben aangegeven zelf dergelijke wandelingen te willen organiseren, hopelijk met citroen en een zakdoekje tegen de dorst.

Een stukje geschiedenis Wandeltochten werden aan het eind van de negentiende eeuw geïntroduceerd om de volksgezondheid te waarborgen. Volgens bronnen in het Noord-Holland Archief werd de eerste Haarlemse Avondvierdaagse in 1943 georganiseerd. Zo staat te lezen in een krantenartikel uit 1952. Waarschijnlijk meer als een protest tegen de Duitse bezetters die de wandeltochten hadden verboden. Heb je zelf mooie herinneringen aan de avondvierdaagse? Liep jij ook de avondvierdaagse met een zakdoek citroen, of herinner je je vooral de zere benen en de blaren?