Geen officiële avondvierdaagse in delen Haarlem: basisscholen verzinnen zelf alternatief

Het nieuws dat de avondvierdaagse niet doorgaat in Spaarndam, Haarlem-Noord en Schalkwijk, sloeg op de basisscholen in als een bom. Een aantal scholen legden zich bij het nieuws neer, anderen namen het heft in eigen hand en verzonnen een oplossing om hun leerlingen niet opnieuw te hoeven teleurstellen.

“Het is enorm schrijnend dat we na twee jaar corona, de kinderen weer moesten teleurstellen”, aldus Graaman. De organisatie organiseert in totaal vijf avondvierdaagses, alleen de avondvierdaagse in Heemstede en Haarlem West kunnen doorgaan. “Er waren ook een aantal boze ouders, maar ik vind het wel wat gemakkelijk om boos te worden terwijl je je niet hebt opgegeven als vrijwilliger”, aldus de voorzitter.

Enkele basisscholen besloten om met een alternatieve oplossing te komen, waaronder OBS de Cirkel in Haarlem Noord, die nu zelf een avondvierdaagse organiseert. “Een aantal ouders hebben zelf routes uitgezet, zodat de kinderen niet buiten de boot vallen. We hebben de data wel moeten aanpassen en gaan nu de week daarna wandelen”, aldus de woordvoerder. “Wij zijn enorm blij dat we toch een oplossing hebben gevonden.”

Meewandelen in Heemstede

Ook basisschool de Erasmus in Schalkwijk zette alles op alles om een oplossing te vinden. “Toen we hoorden dat het niet door zou gaan, vonden we dat ontzettend jammer”, vertelt directeur Ruscha Wijdeveld. Eén van de ouders die in Heemstede werkt kwam met het idee om mee te lopen met de vierdaagse in Heemstede, een idee dat haar enorm aansprak.

“Ik heb gelijk een enquête uitgezet onder de ouders en kreeg enorm veel positieve reacties. We zitten nu al op bijna 50 leerlingen die meedoen”, zegt Wijdeveld enthousiast. “Dus we gaan gezellig vier avonden wandelen in Heemstede dit jaar.”

Basisschool De Zonnewijzer in de Planetenbuurt heeft besloten om geen alternatieve avondvierdaagse te organiseren. “Wij zetten in op volgend jaar”, aldus de woordvoerder.

Avondvierdaagse Haarlem-West

De avondvierdaagse in Haarlem-West gaat zoals gezegd door, maar is nog niet geheel in kannen en kruiken, voegt Graaman nog toe. We hebben de intocht op de laatste avond al moet afzeggen, maar we hebben ook nog steeds een groot tekort aan verkeersregelaars. Ik hoop van harte dat mensen ons uit de brand willen helpen, anders moeten we ouders maar een spoedcursus verkeer-regelen geven.”