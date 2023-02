Einde van een tijdperk en nooit meer zuigen op citroen: Avondvierdaagse stopt ermee

Zuigen op een citroen in een zakdoekje heb ik tijdens mijn jeugd nooit ergens anders gedaan dan tijdens de Avondvierdaagse. Dit dorstlessende fenomeen zou voorgoed kunnen verdwijnen. De stichting die de Avondvierdaagse in Haarlem, Heemstede en Spaarndam organiseert, is gestopt en het wandelstokje overgeven is niet gelukt.

Drukte op voetgangersbrug over de Houtvaart, avondvierdaagse 1989. - Noord-Hollands Archief Boer, C. de 1918-1985

Met mij zijn meerdere mensen teleurgesteld over het einde van dit tijdperk. Op sociale media stromen teleurgestelde reacties binnen. "Dat is wel balen voor onze kinderen", schrijft Rebecca. "Het was zo onwijs leuk vorig jaar." Huib laat weten ook het fenomeen van de citroen te missen. "Je zag je vriendjes zuigen op het gele fruit, dus je deed het maar na. Gek eigenlijk dat je dat alleen daar deed. Heel jammer dat de Avondvierdaagse stopt." Weer niet In 2020 en 2021 kon de fameuze vierdaagse wandeling niet doorgaan vanwege corona. Afgelopen editie vond de vierdaagse wandeltocht wel plaats, maar in afgeslankte vorm. De intocht op de laatste dag op de Grote Markt ging niet door. Toen werd de hoop nog hooggehouden dat dit misschien in 2023 wel weer zou kunnen. Mits er zich nieuwe vrijwilligers zouden melden. Helaas kwam er niemand die de organisatie wilde overnemen.

Eerste keer Wandeltochten werden aan het eind van de negentiende eeuw geïntroduceerd om de volksgezondheid te waarborgen. Volgens bronnen in het Noord-Holland Archief werd de eerste Haarlemse Avondvierdaagse in 1943 georganiseerd. Zo staat te lezen in een krantenartikel uit 1952. Waarschijnlijk meer als een protest tegen de Duitse bezetters die de wandeltochten hadden verboden. Spektakel In de jaren 80 en 90 (mijn jaren) was de wandeling voor schoolkinderen uitgegroeid tot een heus spektakel, waarbij op de laatste dag de schoolkinderen door de fanfare en honderden bezoekers trots werden onthaald op de Grote Markt. En ook ik heb nog wel ergens in een doos mijn oranje, groene lintje liggen. Tekst gaat door onder de foto.

1981, aankomst lopers op de Grote Markt Noord-Hollands Archief Boer, C. de 1918-1985

Wandelaars passeren de jeugdherberg Jan Gijzen in 1948 Noord-Hollands Archief Boer, C. de 1918-1985

1985 drukte in de Grote Houtstraat vanwege Avondvierdaagse Noord-Hollands Archief Boer, C. de 1918-1985