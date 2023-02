Taakstraf voor gymleraar (27) na seksueel contact met leerling (16), school wil 'ervan leren'

De docent van een middelbare school in Alkmaar krijgt een taakstraf voor het online verleiden van een meisje (16). Ze was leerlinge van de gymleraar en hij had, zo oordeelt de rechtbank, de seksuele gesprekken met foto's en video's een halt toe moeten roepen. Hij eiste ook dat ze hun berichten zou verwijderen.

Op de beelden die de docent naar de leerlinge stuurde was te zien dat hij masturbeerde - of net klaar was. Van de berichten zijn screenshots bewaard en een vriend van het meisje heeft materiaal gezien.

Dit gesprek mondt op een gegeven moment uit in hints naar 'Netflix and chill' - een suggestie om samen film te kijken en seks te hebben - en het over en weer sturen van naaktfoto's. Ook via Snapchat.

De uitspraak was zojuist, in de rechtbank van Alkmaar. In diezelfde stad speelde voor de zomervakantie van 2022 op een middelbare school ongeveer twee maanden lang iets tussen een gymleraar en een leerlinge - van wie hij in een eerder schooljaar ook mentor was.

Hoewel het tweetal in een eerste gesprek met school ontkenden op een seksuele manier contact te hebben, heeft het meisje later gedetailleerd verklaard over hun chats. Ze vertelde ook steeds hetzelfde verhaal. De rechtbank ziet daarom geen reden haar verhaal niet te geloven.

Reactie schoolbestuurder

Bij de uitspraak was ook een bestuurder van de school. Vanwege de gevoeligheid van de zaak houden we in het midden om welke school het gaat, wat de naam is van de docent en dus de bestuurder.

Wat is uw eerste reactie?

"Heel erg dat zoiets toch gebeurd, ondanks alles wat we proberen met elkaar. Je wil dat het altijd veilig is en dat is niet gelukt. Het is misschien lastig omdat het niet binnen school is begonnen - om dan te zien dat een collega de bocht uit vliegt. We willen hiervan leren. Hoe gaan we ermee om?"

Wat heeft u al gedaan de afgelopen tijd?

"Er zijn gesprekken geweest met directeuren, sectorgenoten. Ook met de leerlingen die het aangaat. En de leerlinge. Die gesprekken zijn blijvend gaande, ook met de vertrouwenspersoon. Als er op school iets te regelen valt voor haar, doen we dat."

En voor de andere leerlingen die dit hebben meegekregen?

"Natuurlijk zijn de roddels er en hebben ze het nieuws gelezen. Daar letten we heel erg op. Als er aanleiding is of signalen zijn worden er gesprekken gevoerd met leerlingen, klassen of ouders. We proberen daarop te acteren. En klassen waar het wel speelt hebben we dat al gedaan."

Wij hebben begrepen dat niet met alle leerlingen is gesproken, waarom niet?

"Sommige leerlingen weten helemaal niet dat het speelt. Het is niet altijd verstandig om dan te roeren in een potje is. Het kiezen van het moment is belangrijk: niet omdat er iets gebeurd is, maar in het normale patroon van het begeleiden van leerlingen. Als we daar dwars doorheen fietsen van 'we moeten het erover hebben' is er ineens iets ergs aan de hand, waar dat eerder niet zo was."

Welke dingen gaat u nu concreet ondernemen?

"Het is een nadrukkelijk punt van aandacht. Ik heb binnenkort gesprekken met vertrouwenspersonen en we blijven evalueren. Als dat nodig is willen we stukken herschrijven of procedures bedenken - als we die die nog niet hebben. Op naar een betere tijd. Voor de leerlinge en voor de leraar in kwestie heel veel werken aan zichzelf."

De leraar is niet meer werkzaam bij de school.