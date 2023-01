Gymleraar Alkmaarse school verdacht van verleiden minderjarige leerlinge

Een docent van een middelbare school in Alkmaar zou een minderjarige leerlinge hebben verleid. Hij moet zich daar binnenkort bij de rechter voor verantwoorden. De gymleraar is inmiddels niet meer werkzaam op de school, zo laat de bestuurder aan NH Nieuws weten.

Foto ter illustratie - Maaike Polder / NH Nieuws

In de zomer van 2022 kwamen bij NH Nieuws tips binnen over 'een onderzoek' naar een gymleraar van een middelbare school in Alkmaar. Hij zou contact hebben gehad met een minderjarige leerlinge en daarom zijn 'geschorst'. De naam van de school noemen we in verband met de gevoeligheid van de zaak niet. Ook over de vermeende aard van het contact publiceren wij geen details. Wel hebben we op 3 augustus vorig jaar contact gezocht met de politie en algemene vragen gesteld. Een woordvoerder liet toen weten dat er 'een zedenonderzoek loopt naar een docent van een middelbare school binnen de eenheid Noord-Holland Noord'. Vanwege de privacy kunnen ze niet zeggen over welke school het gaat.

"Hij was niet bij de diploma-uitreiking" Leerling van de school over de docent

Ook bellen we die dag met de betreffende school. Hun woordvoerder ontkent in eerste instantie in alle toonaarden dat er ook maar iets speelt. De vermeende betreffende leraar gooit de hoorn op de haak als we hem bellen met vragen. Inmiddels hebben meerdere bronnen rondom de school onafhankelijk van elkaar verteld dat er wel degelijk iets speelt. "We hebben de docent de laatst tijd ook niet meer op school gezien. Hij was niet bij de diploma-uitreiking. Maar iedereen op school weet het", aldus een leerling. Dan stellen we de school opnieuw vragen, of er aangifte is gedaan, of er een onderzoek loopt, of er een docent is geschorst. Daarop zegt de woordvoerder:

"Onze reactie van vandaag blijft gelijk aan die van 3/8: Tegen niemand van [naam school] is aangifte gedaan, er is niemand geschorst, er is ons niets bekend van een politieonderzoek, kortom er is niets met enige nieuwswaarde. Om die reden verwachten we natuurlijk van NH Nieuws dat in een eventuele publicatie op geen enkele wijze een relatie kan worden gelegd met onze school/scholen/koepel."

Wat de woordvoerder zegt klopt deels, want uit navraag blijkt dat er inderdaad géén aangifte is gedaan tegen de docent. De officier van justitie is het onderzoek zélf gestart. In algemene zin kan dit al na een melding bij de politie, bijvoorbeeld als slachtoffer en verdachte elkaar kennen of de aangiftebereidheid laag is, zoals in zedenzaken soms het geval is. In oktober laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee na vragen weten dat zij het zedenonderzoek hebben overgenomen van de politie en 'de verdachte inmiddels is gehoord'. Begin 2023 blijkt het onderzoek afgerond en het dossier opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Vanmiddag laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws dat, op basis van de onderzoeksbevindingen, de officier van justitie heeft besloten de man te gaan vervolgen voor het verleiden van een minderjarige. Hij moet volgende maand voorkomen voor de meervoudige strafkamer.

Nieuwe reactie van de school De bestuurder van de school reageert dat hij het 'schokkend' vindt. "Justitie ziet blijkbaar aanleiding om de docent te vervolgen." De school heeft, zo zegt hij, zo goed mogelijk geprobeerd te handelen in een volgens hem 'intensief moment'. "Wij nemen dit heel serieus. Toen de leerling meldde dat er iets was voorgevallen, hebben we haar meteen gekoppeld aan een vertrouwenspersoon." Ook zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de docent. "Ook de aangeklaagde heeft recht op bescherming en begeleiding. Het was voor ons niet helder of het was gebeurd. Er is wel meteen een scheiding gecreëerd waardoor er geen contact (tussen de docent en de leerling, red) meer kon zijn." De docent en de school zouden in goed overleg afscheid van elkaar hebben genomen. Wanneer deze beslissing precies is gemaakt - bijvoorbeeld voor of na het eerste telefoontje van NH Nieuws - wil hij niet zeggen. "Er zitten toch krassen op iemand", zegt hij over de beslissing niet samen verder te gaan. Naar eigen zeggen wisten zij op het moment van onze vragen niet dat er een onderzoek liep van de politie. Op de vraag waarom andere ouders niet zijn ingelicht, zegt hij dat 'de mensen die het moesten weten' ervan wisten. "We zullen kijken of de procedures nog goed zijn en er adequaat is gehandeld. Maar ik denk van wel. In een situatie als deze zijn alleen maar verliezers."