Niet één maar twee leerlingen (16) kregen seksuele berichten van gymleraar Alkmaarse school

Een 27-jarige gymleraar van een middelbare school in Alkmaar had online seksueel contact met meerdere leerlingen. De man stuurde voor de zomervakantie van 2022 expliciete en suggestieve chats en foto's naar een 16-jarig meisje. Na nieuwsartikelen over de rechtszaak heeft een tweede slachtoffer zich gemeld.

Op die beelden werd de suggestie gewekt dat de man aan het masturberen was of net klaar was. Ook zou de gymleraar hebben geïnsinueerd seks te willen met de leerlinge in de kleedkamer. Het contact duurde tot eind juni, tot iemand dan melding maakt bij de leerlingencoördinator.

Maar op een gegeven moment komen ze op het onderwerp Netflix and Chill - die uitspraak suggereert dat je iemand uitnodigt om bij je thuis films te komen kijken en seks te hebben. In het online contact, via de privéchat op Instagram en later Snapchat, zijn uiteindelijk ook expliciete foto's heen en weer gestuurd.

Via Instagram vroeg de 27-jarige gymleraar aan zijn volgers om leuke tips voor films. Het meisje reageerde. Het gesprek gaat dan, zo vertelt de verdachte vandaag in de rechtbank, eerst over van welke genres ze houden: actie, horror.

Vanmorgen moest de leraar zich in de rechtbank van Alkmaar verantwoorden voor het verleiden van een minderjarige leerling . Het contact tussen hem en het meisje, waar hij in een eerder schooljaar mentor van was, begon in april vorig jaar.

Seksuele gevoelens hebben en ontdekken is gezond, aldus Van der Heide. "Maar ernaar handelen kan soms grote gevolgen hebben." Onderaan dit artikel tips om een gesprek op gang te brengen en een (potentieel) ongezonde relatie te herkennen, bij jou of natuurlijk anderen.

"Het belangrijkste als zoiets je overkomt of het speelt op school: praat erover. Schaam je niet. Deel het met iemand die je kan helpen. Wees als vriend of vriendin van iemand van de betrokkene lief voor elkaar", aldus sociaal pedagoog Tim van der Heide van Qpido (onderdeel van levvel), een instelling voor seksuele gezondheid onder jongeren.

Na publicaties over het onderzoek naar de gymleraar , drie weken geleden, heeft een andere vrouw (19) zich gemeld bij de politie, blijkt vandaag. De tiener herkent zich in de beschuldiging van verleiding van een gymdocent.

Toen het uitkwam, heeft ze veel stress ervaren, door de geruchten op school en ook van media. Ze zat er ook erg mee dat de leraar hun contact lange tijd ontkende. "Waarom zou je dat doen? Het was een vreselijke tijd. Ik moet het een plek geven en dat is niet makkelijk. Ik wilde ook eigenlijk hier niet naartoe komen. Maar ik ben hier voor alle meisjes die slachtoffer zijn geworden van dit soort situaties."

In een slachtofferverklaring, voorgelezen door haar advocaat, vertelt het meisje dat ze gevoelsmatig gemanipuleerd is door de gymleraar en ook onder druk is gezet om hun contact geheim te houden en berichten te wissen. "Uit angst voor de machtsverhouding durfde ik niet te weigeren."

De docent wordt door school gevraagd al zijn social-accounts te wissen. Eerder reageerde een bestuurder dat er daarna gezamenlijk is besloten uit elkaar te gaan. De politie stelt een onderzoek in.

De school gaat een gesprek aan met het tweetal, maar als ze samen in één ruimte zitten ontkennen ze beiden het contact. Omdat de coördinator het niet helemaal vertrouwt, neemt ze het meisje een dag later apart, die alsnog alles vertelt.

Zijn tip is: bespreek onderstaande zes criteria met betrekking op de relatie waar jij misschien een twijfelachtig gevoel over hebt. Dit is het zogeheten vlaggensysteem. "Dit kan preventief werken."

"Wij houden ons niet bezig met wie er schuldig is, maar bespreken wel het gedrag en de gevolgen daarvan. Dat is belangrijk, zodat iedereen ervan leert. Docenten, leerlingen, school en ouders", vertelt sociaal pedagoog van Qpido Tim van der Heide.

Ze eist een gevangenisstraf van zes weken, waarvan vier voorwaardelijk, een werkstraf van vier maanden, een behandeling en schadevergoeding. De uitspraak is over twee weken.

"De leraar had een machtspositie. Het meisje voelde druk door een scheve verhouding. En hij heeft niet alleen haar vertrouwen geschonden, maar ook dat van de school, ouders en andere leerlingen. Hij had professionele afstand moeten houden."

Zijn advocaat Ivonne Leenhouwers bepleit dat er geen sprake is van strafbare ontuchtige handelingen door haar cliënt: sexting is formeel nog niet strafbaar en ja, het contact was fout, maar niet onder dwang. Maar dat ziet het Openbaar Ministerie anders.

In 2020, ze was toen zestien, heeft ook zij via Instagram seksueel getint contact. En krijgt ze ook meerdere expliciete foto's.

Met betrekking tot het seksuele gedrag, is er...

Toestemming?

"Is er ja gezegd en wil je het allebei? Hier kan je ook in een grijs gebied komen, want er kan een verschil zitten tussen wat iemand zegt en bedoelt. Verbale en non-verbale communicatie moet overeenkomen. Het is goed om te blijven checken of je iemand goed begrepen hebt."

Vrijwilligheid?

"Wil je het zelf en is er geen sprake van dwang? Denk aan een beloning, fysieke dwang, maar ook aan groeps- of sociale druk. Daarmee wordt bedoeld: het gevoel dat je iets moet doen omdat je anders negatief wordt beoordeeld."

Gelijkwaardigheid?

"Ben je gelijk aan elkaar? Dat kan betekenen; is er een verschil in positie, zoals bij een leerling en leraar, een machtsverschil? Ben je afhankelijk van iemand? Is er een verschil in leeftijd, levenservaring, IQ?"

Wat is de context?

"Is dit gedrag oké in deze omgeving? Als je hoteldebotel bent en seks wil hebben: superleuk, maar is de omgeving veilig en fijn? Geaccepteerd en logisch? Niet in de bosjes of in een klas bijvoorbeeld? Daarin zie je wel een verschuiving onder jongeren: die zijn steeds meer vertrouwd met hun telefoon en dus is online seksueel gedrag meer geaccepteerd."

Is het ontwikkelingsadequaat?

"Wat is de ontwikkelingsleeftijd van de betrokkenen en past het seksuele gedrag daarbij? Tussen een jongen van 12 en meisje van 17 zit meestal een groot ontwikkelingsverschil: meisjes zijn sneller rijp dan jongens. Tussen een meisje van 15 en man van 20 ligt dat anders."

Wat is de impact?

"Het gaat over het gedrag en de gevolgen daarvan, waarbij de 'machthebbende' verantwoordelijk wordt gesteld voor de gevolgen."

Met betrekking op de punten, is er dan sprake van aanvaardbaar gedrag? Groene vlag. "Dat is prima."

Licht grensoverschrijdend gedrag? Oranje vlag. "Er is nog niet heel veel aan de hand, maar ga wel het gesprek aan. Wees je bewust van de situatie."

Ernstig grensoverschrijdend gedrag? Rode vlag. "Een gesprek is zeker nodig en ook een mogelijke consequentie. Daar kan school bijvoorbeeld in helpen."

Zwaar grensoverschrijdend gedrag? Een zwarte vlag. "De situatie moet per direct stoppen en mogelijk moet diegene ook uit de situatie gehaald worden.'

Natuurlijk verschilt iedereen, hangt veel af van normen en waarden en verandert de maatschappij met de tijd, benadrukt de sociaal pedagoog. "Maar dit systeem kan je wel hélpen om een gesprek op gang te brengen." Meer informatie over het vlaggensysteem vind je hier.