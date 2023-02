14 en 17-jarige Alkmaarders verdacht van overval snackbarfamilie voorlopig vrijgelaten

Dit meldt de rechtbank Noord-Holland aan NH Nieuws. Vrijdag, midden op de dag, wordt Bobby Snacks met geweld overvallen. De twee daders bedreigen de medewerkster en nemen geld uit de kassalade mee.

"Mijn moeder was net klaar met eten en wist gelijk: 'dit is foute boel'. Ze heeft de overvalknop ingedrukt waarmee de politie werd gealarmeerd", vertelde een medewerker, en dus ook de zoon, eerder aan NH Nieuws. De overvallers zouden beiden sjaals hebben gedragen.

Kort daarna werd een jongen van zeventien uit Alkmaar gearresteerd. De volgende dag de 14-jarige Alkmaarder. Het onderzoek naar de overvallen loopt nog. In eerste instantie waren de jongens door in bewaring gesteld op verzoek van de officier in justitie.

Geschorst

Daarna heeft de advocaat een verzoek gedaan om de verdachten te schorsen onder voorwaarden. Hierin ging de onderzoeksrechter mee.

Het is niet duidelijk wat de precieze redenen zijn dat de jongens nu vrij zijn, maar in algemene is het bij minderjarigen relatief meer van belang dat ze het proces in vrijheid afwachten - het huis van bewaring is minder geschikt voor jeugdigen - en wordt altijd goed gekeken naar de persoonlijke omstandigheden.

Het was niet de eerste keer de snackbarhouders in Alkmaar-Noord slachtoffer zijn. "Mijn ouders zijn harde werkers, ze kunnen niet stil blijven staan. De zaak is al een paar keer overvallen en nu weer, na een lange tijd niets. Ik baal ervan, maar het is niet anders. Ze zijn heel sterk: ik heb veel respect voor ze."