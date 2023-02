Alkmaarse snackbar op klaarlichte dag overvallen, eigenaresse bedreigd met een mes

Bobby Snacks aan de Kanaaldijk in Alkmaar is vanmiddag overvallen door twee mannen. De eigenaresse heeft een mes tegen zich aan gekregen, maar niemand is gewond geraakt.

De melding van de overval kwam iets over 16.00 uur binnen bij de politie. Een woordvoerder vertelt tegen NH Nieuws dat er niemand is aangehouden.

Nog geen uur na de overval is Bobby Snacks alweer in bedrijf en stromen de telefonische bestellingen binnen. NH Nieuws spreekt met de zoon van de eigenaren van de snackbar. Hij is nog altijd in shock, ook al was het zijn moeder die de overvallers heeft getroffen en daarbij een mes tegen haar lichaam gedrukt kreeg.

Foute boel

"Ze kwamen binnen in de snackbar rond 16.10 uur en hadden volgens mijn moeder allebei een sjaal om", vertelt hij over de overval. "Mijn moeder was net klaar met eten en wist gelijk: 'dit is foute boel'. Ze heeft de overvalknop ingedrukt waarmee de politie werd gealarmeerd."

Terwijl ze zich uit de voeten maakte, kreeg de eigenaresse van de snackbar een mes tegen zich aangedrukt. Gelukkig bleef ze ongedeerd. "De kassa is stukgemaakt en er is geld meegenomen. Hoe veel schade er is boeit ons niet, mijn moeder is ongedeerd gebleven. Dat geld berekenen we wel als we vanavond afsluiten."