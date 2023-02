Tweede tiener aangehouden op verdenking van overvallen Alkmaarse snackbar

Het tweetal zou gistermiddag op klaarlichte dag Bobby Snacks aan de Kanaaldijk hebben overvallen. Volgens de zoon van de eigenaren, die gisteren met NH Nieuws sprak, hebben de twee zijn moeder bedreigd met een mes en zijn ze er vervolgens vandoor gegaan met geld uit de kassalade.

Het is niet de eerste keer dat de snackbar overvallen wordt: de zoon vertelde dat dit in het verleden ook al een paar keer gebeurd is. Het was nu relatief lang 'rustig' geweest.