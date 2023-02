17-jarige jongen aangehouden voor overval op Alkmaarse snackbar

Na de overval op de snackbar is de politie een zoekactie en onderzoek gestart, waarna ze bij de 17-jarige verdachte uitkwamen. Welke rol de verdachte bij de overval had, wordt nog onderzocht. De tweede verdachte is nog niet aangehouden.

Gistermiddag om 16.10 komen er twee mannen de snackbar aan het Noordhollandsch Kanaal binnen. "Mijn moeder was net klaar met eten en wist gelijk: 'dit is foute boel'", vertelde de zoon van de eigenaren gisteren over de overval. "Ze heeft de overvalknop ingedrukt waarmee de politie werd gealarmeerd."

Mes

Terwijl ze weg wil vluchten, krijgt de eigenaresse een mes tegen zich aangedrukt. Gelukkig raakte ze niet gewond. De kassa ging kapot en de overvallers hebben geld meegenomen. Nog geen uur na de overval was Bobby Snacks 'gewoon' weer open. "Mijn ouders zijn harde werkers, ze kunnen niet stil blijven staan", zegt hun zoon.

De zaak is al vaker overvallen, maar de laatste keer was al even geleden. "Ik baal ervan, maar het is niet anders. Ze zijn heel sterk: ik heb veel respect voor ze."