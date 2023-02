Vissersbond: minstens helft vissersvloot verdwijnt uit Nederland

In Nederland verdwijnt dit jaar minstens de helft van de vissersvloot. Dat voorspelt Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond. Van de 130 tot 140 kotters die in aanmerking zouden komen voor een saneringsregeling, hebben er zich al zo'n tachtig aangemeld. "Ongekend veel", zegt Van Tuinen tegen omroep Flevoland. "Je ziet heel veel pijn."

Vissers die zich hebben aangemeld voor de saneringsregeling, kunnen zich nog terugtrekken tot 31 juli. Gaan bijvoorbeeld Urker vissers dat doen? Van Tuinen: "Die beslissing zal op het laatste moment worden genomen." Hij heeft er vertrouwen in dat er visserij over blijft op Urk. "Dat vertrouwen moet je hebben. Er zijn ondernemers die verder willen. Maar de kottervisserij gaat er wel anders uitzien."

Van Tuinen sprak in het programma Het Gesprek . "Veertig schepen zijn al gesloopt, liggen bij de sloop of zijn helemaal ontmanteld", meldt hij. Wat er met de rest gebeurt, wordt de komende maanden duidelijk.

Toch is het niet makkelijk om altijd maar positief te zijn, vertelt Van Tuinen. Hij schetst de zware tijden voor de visserijsector: "Neem de hoge brandstofprijzen, de Brexit, een pulsverbod, verlies van visgronden en die lijst is nog langer. Dat is heel zuur."

Verduurzaming kan de vissers helpen, denkt Van Tuinen. "Daar zet de minister ook op in. Minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, ik denk dat dat ook goed is voor de visserijsector, zodat je niet meteen een probleem hebt als die prijzen omhoog schieten. Er komt dit jaar ook steun voor de schepen die verder willen, zodat ze kunnen investeren in brandstofbesparende maatregelen."

Van Tuinen noemt het een giftige cocktail. "Je stopt er van alles in en het laatste ingrediënt zorgt voor de giftigheid, waarvan je zegt: nu gaan we het niet meer redden. In de visserijsector is dat de brandstofprijs geweest."

Trieste zaak

Minister Piet Adema zei een paar weken geleden dat het een trieste zaak is wat de vissers overkomt. De teloorgang van de Nederlandse visserij gaat het kabinet aan het hart, zei hij. Van Tuinen gelooft die woorden van de minister. "Ik heb hem vorige week voor het eerst zelf gesproken. Hij komt heel oprecht over, is begaan met de boeren en de vissers. Daar heb ik vertrouwen in. Er zal best kritiek zijn op de minister vanwege de maatregelen die hij moet doorvoeren. Daar zal hij ook echt nog wel moeilijkheden mee krijgen met de vissers. Maar vertrouwen is wat anders dan kritiek."