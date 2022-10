Gevolgen kottersanering 'te overzien' voor IJmuiden • Oplichter pannentruc ook in Velserbroek gesignaleerd

De kottersaneringsronde die de visafslag van Den Helder straks hard treft, zal minder grote gevolgen hebben voor de afslag van IJmuiden. Dat verwacht de directie van Zeehaven IJmuiden volgens een eerste reactie.

In de Kop van Noord-Holland gaan naar verwachting 12 of 13 van de 29 kotters stoppen, waardoor het nog maar de vraag is of de Helderse visafslag straks kan blijven bestaan.

Zo'n vaart zal het in IJmuiden niet lopen, zegt Zeehaven IJmuiden nu. Dat komt doordat er meer verschillende typen kotters hiernaartoe varen.

Net als in Den Helder zal ook hier een groot deel van de boomkorvloot stoppen, beaamt een woordvoerder. Die manier van vissen met twee sleepnetten wordt gezien als niet erg duurzaam en schadelijk voor de zeebodem. Om hoeveel stoppende kotters het gaat, is nog niet duidelijk.

"Maar anders dan in Den Helder kent IJmuiden ook een vast aanvoer van Twinriggers (een duurzamer alternatief voor boomkorvisserij) en FlyShoot (een techniek die de bodem én de vissen nog minder beschadigt, red.) aanvoerders. De gevolgen voor de visafslag van IJmuiden zijn daarmee te overzien", aldus Zeehaven IJmuiden.