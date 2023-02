Homohaat op klaarlichte dag, geen omstander die iets doet. Waarom niet?

Afgelopen weekend liep ik nietsvermoedend in de buurt van de Nieuwmarkt in Amsterdam toen ik uitgescholden werd door een paar jonge gasten. "Kanker homo" riepen ze en er volgden een paar rauwe eieren naar mijn hoofd. Ik zat onder het struif. Van de daders was toen al niets meer te bekennen. Niemand greep in. Waarom eigenlijk niet?

Veel onderzoekers hebben zich verdiept in situaties waarbij veel omstanders iets zien gebeuren, maar niemand iets doet. Dit heet het omstandereffect. Meningen van onderzoekers verschillen. De één zegt dat het bestaat, de ander zegt van niet. Om antwoord te krijgen op mijn vraag bel ik met gedragsbioloog Patrick van Veen. Hij geeft aan dat het omstandereffect bestaat, maar ook dat het ingewikkeld is.

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Veel vaker worden er raampjes van auto's naar beneden gedraaid om vervolgens voor 'kanker nicht' uitgescholden te worden. Op goede vrienden na, greep nooit iemand in. De vraag: 'waarom eigenlijk niet?' Houdt me een aantal dagen later nog bezig.

"Wat volgt is een collectieve verlamming. Niemand doet meer iets. Als er maar één iemand bij is, kan diegene niet bij andere omstanders kijken hoe er gereageerd wordt. Dus focust diegene zich dan meteen op het slachtoffer.”

Aangifte

Ik heb besloten de politie te bellen voor advies. Heeft het zin om aangifte te doen? En wat gebeurt er dan? Zij gaan me in de aankomende twee dagen terugbellen door mensen die hierin gespecialiseerd zijn. Hoeveel aangiftes er in Amsterdam gedaan worden van homofobie is niet duidelijk. De cijfers had de politie niet paraat.

Alleen ben ik zeker niet. Volgens cijfers van Emancipator heeft maar liefst een kwart van alle homoseksuele mannen het afgelopen jaar te maken gehad met negatieve reacties in openbare ruimtes. Lang niet altijd leidt dat ook tot een aangifte: "Voor sommigen is het een hoop gedoe, andere mensen zijn bang dat er niets mee gedaan wordt. Het is wel zo dat we op basis van capaciteit keuzes moeten maken, maar wij ontmoedigen nooit om aangifte te doen. Wij zijn dan op de hoogte en als er een trend te zien is kunnen we actie ondernemen", aldus politie Amsterdam.