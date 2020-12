Scholen in actie tegen homohaat en hokjesdenken: "Wees niet bang dat je anders bent"

ALKMAAR - De omstreden uitspraak van minister Slob dat religieuze scholen ouders mogen vragen afstand te nemen van homoseksualiteit, toont aan dat initiatieven als 'Paarse Vrijdag' nog altijd relevant zijn. Vandaag steunen scholieren uit heel de regio de lhbti-gemeenschap met verschillende acties. Gido Dirkmaat (19) is als stagiair betrokken bij een expositie op het Stedelijk Dalton College in Alkmaar. "Ik heb zelf ook geworsteld met mijn seksualiteit, maar heb geleerd dat ik niet in een hokje pas."

Gido is blij dat hij via zijn stage bij STAD een steentje kan bijdragen om leerlingen op het Dalton wat bij te brengen over seksuele- en genderdiversiteit. Op scholen wordt er aan dat thema volgens hem nog altijd veel te weinig aandacht besteed.

"Tijdens biologie krijg je twee lessen over seksuele geaardheid en bij maatschappijleer één over seksualiteit. In de klas worden vragen over wie je bent of wat het is om homoseksueel of transgender te zijn eigenlijk niet gesteld of besproken."

Vooral op christelijke scholen valt in zijn optiek nog veel te winnen. "Die opmerking van minister Slob is echt niet meer van deze tijd. Daarom is het juist belangrijk om óók op die intolerante scholen Paarse Vrijdag te gaan organiseren."