Michel maakt 's werelds beste erwtensoep, maar hoe internationaal is dat WK Snertkoken eigenlijk?

Michel Rekers uit Koedijk is voor de vijfde keer de grote winnaar van het Bauhaus WK Snertkoken in Groningen. "Ik nam een hap en dacht: jeetje, dit smaakt wel erg goed. Toen moest alles er nog bij", vertelt hij vandaag trots tegen NH Radio. Maar hoeveel internationale deelnemers doen er eigenlijk mee aan een wereldkampioenschap erwtensoep maken?

Michel kan zijn geluk niet op nu hij door de jury voor de vijfde keer is verkozen tot beste snertmaker ter wereld. De snert- en stamppotkoning van Koedijk is ook al vijf keer wereldkampioen stamppotkoken geweest.

"Het leek wel of het zo moest zijn", vertelt hij over zijn winst tegen NH Radio. "Ik was uber relaxed en stond heerlijk te kokkerellen. Mensen stonden al te proeven en zeiden: hier moet je wezen!"

'Beste ooit'

Het is de laatste keer dat hij meedoet aan het WK dat voor de 28e keer wordt gehouden. "Dit was de beste die ik ooit heb gemaakt. Ik heb het heel goed afgesloten en ga nu zelf de jury in. Ook blijf ik me als ambassadeur inzetten voor oud-Hollandse gerechten."

Volgens Michel weet hij de jury steeds voor zich te winnen met zijn bouillon. "Dat is zo'n smaakbom", zegt hij. "Het zit gewoon zo goed in elkaar en maakt de hele soep."

Noorse snert

Snert mag dan een typisch oud-Hollands gerecht zijn, het trekt toch meer nationaliteiten aan dan je misschien zou verwachten, vertelt Henk van de organisatie. "We hebben deelnemers uit Duitsland, Frankrijk, Australië en Afghanistan gehad. Of een Noorse snert met zalm. Drie jaar geleden hadden we twee mensen uit Senegal."

Van een echt wereldkampioenschap valt er deze editie helaas niet te spreken. "Dit jaar viel het erg tegen, we hadden alleen een Surinaamse onder de deelnemers."