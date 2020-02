Koedijkse kok Michel weer wereldkampioen snertkoken

KOEDIJK - Stamppotkoning Michel Rekers uit Koedijk is wederom eerste geworden bij het Wereldkampioenschap Snertkoken in Groningen. "Alles ging zo lekker", aldus Michel.

Michel staat vooral bekend om zijn stamppot. "Maar toen nam ik een hap van m'n erwtensoep, en die was zo lekker dat ik dacht: dit kan wel eens beter worden dan de stamppot", vertelt Michel.

En dat klopte, zo bleek bij de prijsuitreiking. "Toen ik hoorde dat ik tweede was geworden bij het stamppotkoken, was mijn dag al gemaakt. Maar dat ik kampioen werd bij het snertkoken, was helemaal geweldig."

Vertellen en leren

Michel is ambassadeur van het kampioenschap. "Daarom ben ik er altijd bij. Maar het liefst sta ik zelf ook gewoon lekker te koken. Vaak zijn er een hoop scholieren bij. Die kun je dan van alles vertellen en leren over stamppot- en snertkoken."

Natuurlijk vroegen we nog om het winnende recept, maar dat laat even op zich wachten. "Dat houdt de stichting nog even geheim", vertelt de winnende kok. We zullen het voor nu dus met een foto moeten doen: