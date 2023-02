Gemeente zet streep door huisvesting personeel strandtent Mike: "Heb ze keihard nodig"

Op het vakantie-eiland zijn de horecabedrijven afhankelijk van seizoenspersoneel. Dat zijn veelal jonge mensen die studeren en in de zomermaanden en vakanties een leuk vakantiebaantje op het eiland vinden. De studenten verblijven meestal in caravans, bedrijfswoningen of andere onderkomens.

"Huisvesting is wel noodzakelijk, want anders komen ze niet"

En daar moet de ondernemer het mee doen. "Maar we hebben deze mensen keihard nodig", zegt Mike. "Heel Texel heeft te kampen met een tekort aan personeel. Huisvesting is dan wel noodzakelijk, want anders kunnen ze niet komen."

Mike erkent dat hij een verkeerde volgorde heeft gehanteerd door eerst de chalets neer te zetten en daarna pas de vergunning aan te vragen. "Maar in het seizoen van 2020 en 2021 kwamen we net uit de lockdown. Toen hadden we hele andere zorgen dan de bureaucratische rompslomp. Bovendien waren er al caravans waar personeel in zat. En bij de buurvrouw was het dus ook gewoon toegestaan."

Mike vindt het absurd dat zijn verzoek is afgewezen. Met name omdat hemelsbreed ongeveer twee kilometer van zijn terrein wel personeel in stacaravans mag verblijven op een perceel met dezelfde bestemming 'wonen en tuin'. "Deze caravans staan aan de Krimweg en zijn van een andere paviljoenhouder. Daar heeft de gemeente wel aan mee gewerkt. Hierdoor konden wij ons niet voorstellen dat het bij ons anders zou zijn."

Een ander idee is personeel huisvesten in een boerenschuur. "Maar ik gun mijn personeel een eigen onderkomen waar ze na hun werk nog even tot rust kunnen komen." Ook werd voorgesteld om zijn werknemers te huisvesten aan de vaste wal." Als ik mijn personeel moet huisvesten in Den Helder, moet ik iedere dag twee Texelhoppers laten rijden. Ik ben dan dagelijks twee uur aan transport kwijt. En dat betekent dat ik 's avonds om acht uur dicht moet, want anders haalt mijn personeel de laatste boot niet meer."

Hij had de wethouder uitgenodigd om te kijken. "Maar dat wilde hij niet." Hij vindt het jammer dat de gemeente niet met constructieve oplossingen komt. Een voorstel van de gemeente is om woningen te kopen voor zijn (tijdelijke) personeel. De exploitant vindt dat geen oplossing. "Er is al een woningtekort op het eiland. Dan moet ik voor mijn tijdelijke personeel ook woningen gaan kopen, terwijl jonge Texelaars al jaren wachten op zo'n woning."

De gemeente geeft aan dat er meegewerkt kan worden aan het verzoek als er met een uitgebreide procedure wordt afgeweken van het bestemmingsplan en het vastgestelde beleid. "De gegevens die ik dan moet aanleveren, zijn dezelfde als voor een volledig nieuw te bouwen vakantiepark", zegt Pellen.

En het college is geen voorstander. "Dit leidt tot verdere verstening in het buitengebied. Ook leidt dit tot ongewenste precedentwerking. Bij alle woonbestemmingen in het buitengebied zou er dan toegestaan moeten worden dat hier personeel gehuisvest gaat worden in caravans of chalets. Dat is ruimtelijk gezien geen goede ontwikkeling", aldus het college.

Mike is het met de onderbouwing van de gemeente niet eens. "Want ik bouw helemaal niets", zegt hij. "Bij mij op het terrein kun je vanaf de weg in de zomer de caravans niet zien." De precedentwerking is er volgens hem al aan de Krimweg.

"Bij Landal Sluftervallei staat een aantal nieuwe onderkomens voor personeel en bovendien worden er ook bij Sir Robert Peel aan de Postweg nu chalets voor personeel geplaatst. Deze zijn van De Krim. En daar worden zelfs bomen voor gekapt. Beide bedrijven hebben een recreatieve bestemming en zij mogen een bepaald percentage gebruiken voor huisvesting van personeel. Ik mag bij mijn paviljoen geen chalets neerzetten, omdat er niet in de duinen overnacht mag worden."