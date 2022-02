Texelse strandpaviljoenhouder haalt uit voorzorg tijdelijk paviljoen bij paal 15 weg

Na Corrie razen morgen en overmorgen stormen Dudley en Eunice over de regio. Voor strandpaviljoenhouder Joost Hoogenbosch was dit reden om eieren voor zijn geld te kiezen: hij heeft zijn tijdelijke paviljoen bij paal 15 - dat door Corrie al schade opliep - vandaag afgebroken. "We liepen het gevaar dat het paviljoen in zee zou verdwijnen."

Twee weken geleden liep het tijdelijke strandpaviljoen van Joost Hoogenbosch flinke schade op door storm Corrie. Een deel van het paviljoen was weggespoeld en het gebouw stond alleen nog maar op een paar palen overeind. Ondanks dat de schade was beperkt omdat het paviljoen vooraf was ontruimd, was er toch nog 70.000 euro schade na een eerste inschatting van de verzekeraar.

Nog twee stormen én hoogwater zou het gebouw mogelijk niet overleven, waarna is besloten het alsnog af te breken. "Bij tijdelijke paviljoens is een fundering niet verplicht", legt hij uit. Daardoor loopt zijn vaste paviljoen geen gevaar, maar is zijn tijdelijke paviljoen kwetsbaarder.

Uitzondering

Voor de coronapandemie was het niet toegestaan om tijdelijke paviljoens op het strand te laten staan, maar er is een uitzondering gemaakt omdat de eigenaars al zoveel inkomsten hadden misgelopen door de vele verplichte lockdowns. Maar laten staan was wel op eigen risico en daar plukt Hoogenbosch nu de zure vruchten van.

Het gebouw zal slechts korte tijd ontmanteld zijn, want op 1 april is de start van het nieuwe seizoen. Dan kan het weer worden opgebouwd. "Maar de schade van Corrie moet sowieso worden hersteld", vertelt Hoogenbosch.

Overigens is er veel zand weggeslagen, maar daar is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op voorbereid, zo zegt woordvoerder Marko Cortel. "We hebben nu in tweeënhalve week tijd drie stormen op een rij gekregen. Elke storm is er eentje, maar we zijn altijd oplettend en onze kust is robuust genoeg om deze stormen te weerstaan."