Flinke stormschade voor strandpaviljoen Paal 15 Texel: "Het is een pittig gezicht zo"

De strandpaviljoens hebben het zwaar te voortduren gehad door storm Corrie. Bij Paal 15 was het extra spannend, omdat deze 'in de gevarenzone' terecht kwam. Vandaag is de schade zichtbaar en dat hakt er aardig in bij de eigenaren. "Je staat helemaal machteloos, je kunt hopen dat het goed gaat.", vertelt eigenaar Méline van der Honing aan NH Nieuws.

Het water kwam gisteren door de storm zo hoog, dat een deel van het paviljoen is weggespoeld. Joost Hoogenbosch, eigenaar van Paal 15, laat zien hoe het seizoenspaviljoen er nu bij staat. "Als je je bedenkt dat hier twee, drie dagen terug hierboven nog zand lag", vertelt hij nog vol ongeloof. "Het is een pittig gezicht zo, zeker als je je bedenkt wat voor werk je eraan hebt om het elk jaar weer knap en mooi te maken."

"Het was nog meer dan dat we verwacht hadden en het paviljoen heeft het niet gehouden"

Wel hadden Méline en Joost zich op de storm voorbereid en hoopte hiermee de grootste schade te voorkomen. "Er was heel veel zand weggeslagen en toen stond die nog maar op een richeltje. Toen hebben we de spullen in veiligheid gebracht", vertelt zij.

Maar niet al het werk mocht baten: het water kwam zo hoog dat één van de containers waaruit het paviljoen bestaat wegspoelde. "Het was nog meer dan dat we verwacht hadden en het paviljoen heeft het niet gehouden."

Het seizoenspaviljoen Paal 15 staat nu nog op palen en is zichtbaar, 'maar voorheen lag hier gewoon nog drie à vier meter zand', vertelt Hoogenbosch. Een andere container moest het stel naar beneden halen, voordat deze naar beneden zou storten. De vloeren werden ook nat.

Verzekering

Volgens de eerste schatting van de verzekering gaat het om een schade van 70.000 euro. Normaal gesproken worden de zomerpaviljoens afgebroken, maar voor het tweede jaar op rij hoefde dit niet in verband met de coronapandemie. Het is daarom nog niet duidelijk voor de strandpaviljoeneigenaren of de schade wel of niet wordt verzekerd.

Desondanks zijn de eigenaren blij dat het vaste paviljoen er vooralsnog prima bijstaat. "Deze palen staan nog wel echt diep de grond in. Dus er moet nog wel echt wat gebeuren, wil dit gaan", vertelt Joost. Gisteren hield hij dan ook zijn hart vast, terwijl hij naar zijn parel in de storm keek. "Gisteren met die vloed, dan hoor je het water ook echt tegen de bodem van het paviljoen aanslaan, dat was wel echt heel spannend."