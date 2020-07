Waarom het op- en afbouwen van een strandpaviljoen een fortuin kost

Het inhuren van personeel kost dus veruit het meest, maar ook voor het huren van specialistische apparatuur tast hij diep in de buidel. "Een takelmachine huren kost 1.000 euro, andere specialistische apparatuur 2.000 euro." Of hij dat niet zelf in bezit heeft? "Veel wel, maar niet alles." Apparatuur die op het strand gebruikt wordt, moet bovendien veel sneller worden afgeschreven, legt hij uit. "Als een timmerman tien jaar met een schuurmachine doet, kan ik 'm binnen twee jaar afschrijven."

Veruit het grootste deel daarvan zijn loonkosten, vertelt hij. "In maand één van de opbouw 28.000 euro, in maand twee 16.000 euro." Maar niet alleen het pand moet in elkaar worden gezet, ook het geluid, het licht en het alarm moet ieder voorjaar opnieuw worden geïnstalleerd. Sommige strandpaviljoenhouders doen dat zelf, maar Priester huurt daar technici voor in. "De opbouw van licht en geluid kost ieder jaar 5.000 euro, de alarminstallatie 1.500 euro."

Mango's Beachbar in Zandvoort hoort bij die laatste laatste categorie, zo blijkt als we eigenaar Niels Priester vragen zijn kostenplaatje te ontleden. "Voor de opbouw betaal ik 95.500 euro", concludeert hij nadat de kosten op verzoek van NH Nieuws onder elkaar heeft gezet.

Eerst een belangrijke kanttekening: het ene strandpaviljoen is het andere niet, wat betekent dat ook de kosten sterk uiteenlopen. Waar voor sommige paviljoens 50.000 euro per seizoen moet worden afgetikt kan dat bedrag voor grotere paviljoens oplopen tot 150.000 euro.

Voor transport en opslag betaalt Priester ieder voorjaar 10.000 euro, voor gas, water en licht komt daar nog eens 6.000 euro bij. En dan hebben we het nog niet eens over het afbouwen gehad, wat voor november moet gebeuren. "Dat kost 36.000 euro", vertelt Priester. Ook hier wordt het grote verschil met de kosten voor de opbouw verklaard door loonkosten. Het afbreken gaat veel sneller, waardoor er minder manuren nodig zijn. "En bij het opbouwen moeten er ieder seizoen veel dingen worden geperfectioneerd."

Camera's en terras weg

De optelsom is snel gemaakt. "Ieder seizoen zijn we 131.500 euro kwijt", vertelt Priester. "Maar dat bedrag besparen we dit jaar niet." Hoewel het strandpaviljoen zelf mag blijven staan, haalt hij aan het einde van dit seizoen wel alles weg dat buiten staat. "Camera's en terrasmeubilair, dat moet weg."

Dat kost veel minder tijd dan het volledig afbouwen van het paviljoen, waardooor Priester - in tegenstelling tot andere jaren - ook de laatste week van het seizoen meepikt. "Laten we hopen op oké weer eind oktober." Hetzelfde geldt voor de eerste week van het seizoen, begin februari 2021. Normaal gesproken is hij dan nog volop bezig met de opbouw, maar komend voorjaar is hij veel sneller klaar dan andere jaren. "Op 1 februari kunnen we onze eerste kop koffie verkopen."

Zuid-Amerikaanse sfeer

Vanwege de omvang en aankleding van Mango's Beachbar is Priesters kostenplaatje niet representatief voor andere strandpaviljoens, benadrukt hij. "Een collega met een ander bedrijfsconcept is met negen man ieder voorjaar binnen drie weken klaar", zegt hij. "Maar dat is een heel ander bedrijfsconcept. Hier moet je binnenkomen en de Zuid-Amerikaanse sfeer voelen", benadrukt hij het belang van details in zijn strandpaviljoen.