Storm Corrie maakt het toch spannend voor Strandpaviljoen Paal 15: water tot de lippen

De situatie bij de strandpaviljoens op Texel verslechtert behoorlijk. Er is al een steunpilaar afgebroken en ook is op onderstaande foto's te zien dat het paviljoen langzaam maar zeker inzakt.

Vanmiddag werd er al een lint gespannen en was er nog 5 meter strand voor het lint. Volgens een getuige, is het strand nu verdwenen tot aan het lint en heeft de politie het 'over een meter strand per half uur dat verdwijnt'.

Goede hoop

Vanmorgen leek het er nog op dat de paviljoens het hadden gehouden. Paviljoen Paal 15 stond nog op zijn plek aan het strand. Maar in de loop van de dag bleef de aanwezigheid van storm Corrie naast zichtbaar ook voelbaar. In de loop van vandaag werd extra hoog water verwacht en zou het flink blijven waaien.

Medewerkers, familie, vrienden en bekenden van Joost Hoogenbosch en Meline van der Honing, van paal 15, waren gisteren de hele dag bezig om de inboedel en voorraad uit het paviljoen in veiligheid te brengen. Zij sloegen de spullen tijdelijk ergens anders op. Daarnaast werden de ramen dichtgespijkerd, om zo de mogelijke schade zo klein mogelijk te houden.

Ook was storm Corrie aan de andere kant van Texel aanwezig. Zo liep de haven van Oudeschild onder water.

Op onderstaande foto's is te zien dat het water het strandpaviljoen bereikte. Ook zie je op foto's hoe haven Oudeschild onder water liep.