Streekvervoer staakt opnieuw: 'verschrikkelijk om weer overlast te veroorzaken'

Het is niet de eerste keer dat er wordt gestaakt. Twee weken geleden werd het werk al stilgelegd voor vijf dagen, maar die staking leidde niet tot een resultaat. "Nog liever dan staken, willen werknemers in het streekvervoer gewoon op een fijne manier tegen een goed salaris hun werk doen", zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag in een verklaring tegen de NOS." Ze vinden het dan ook verschrikkelijk dat reizigers weer overlast moeten ervaren. Maar de oplossing daarvoor ligt echt bij de werkgevers."

Beter cao

Het lijkt een gebed zonder eind: afgelopen jaar werd meermaals gestaakt voor een betere cao. In eerste instantie leken die stakingen voor het CNV te werken en werd er tot een akkoord gekomen. Dit jaar moet opnieuw een cao worden opgesteld en daarvoor is de afgelopen tijd druk onderhandeld. Maar de FNV en de CNV zijn nog niet tevreden en dus gaan zij wederom over tot actie.

De eisen liggen hoog. CNV wil 14 procent loonsverhoging en de FNV eist 16,9 procent verhoging. Daarnaast moet ook de werkdruk worden verlaagd en willen ze een goede ouderenregeling. "Eén op de vijf werknemers is ziek. Mensen hebben geen tijd meer om naar het toilet te gaan. Roosters zijn onregelmatig. Er is amper pauze. Het kan echt niet langer zo", liet een woordvoerder van het FNV eerder aan NH Nieuws weten.

Grimmige sfeer

Volgens de vakbonden is de stakingsbereidheid groot, maar volgens een woordvoerder van Connexxion is dit minder. Daarnaast zijn er ook 'zelfstandige' chauffeurs, die geen inkomen hebben als ze aan de staking meedoen.

Bij de vorige staking ontstond er nog een grimmige sfeer onder de chauffeurs door een tweestrijd. Sommige gingen wel staken, anderen hadden wel besloten vandaag te gaan werken.

Bekijk hieronder beelden van de vorige staking.