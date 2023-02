Zoveelste busstaking staat voor de deur: streekvervoer vijf dagen plat

Het lijkt een gebed zonder end: afgelopen jaar werd ook meermaals gestaakt voor een betere cao. Voor de CNV leken die stakingen te werken, uiteindelijk zette zij een handtekening onder het voorstel. Dit jaar moet opnieuw een cao worden opgesteld en daarvoor is de afgelopen tijd druk onderhandeld. Maar de FNV en de CNV zijn nog niet tevreden en dus gaan zij over tot actie.

De eisen liggen hoog: CNV wil 14 procent loonsverhoging en de FNV eist 16,9 procent verhoging. Daarnaast moet ook de werkdruk worden verlaagd en willen ze een goede ouderenregeling. "Eén op de vijf werknemers is ziek. Mensen hebben geen tijd meer om naar het toilet te gaan. Roosters zijn onregelmatig. Er is amper pauze. Het kan echt niet langer zo", laat een woordvoerder van het FNV weten.

Lijnrecht tegenover elkaar

Tanja Copal van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) staat tegenover de vakbonden en is teleurgesteld. "We hebben, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, een heel fatsoenlijk voorstel gedaan. Er lag een voorstel van 8 procent loonsverhoging op tafel met een plan de werkdruk te verlagen. Wat de vakbonden willen kán gewoon niet. Het geld is er simpelweg niet. Voor deze sector is dit het maximaal haalbare."