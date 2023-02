Stakende buschauffeurs balen: "De sfeer is grimmiger"

Op de eerste dag van de landelijke staking in het streekvervoer lijkt er een tweestrijd onder buschauffeurs te ontstaan. Sommige zijn vanochtend gaan staken, anderen hebben wel besloten vandaag te gaan werken. Onze verslaggever Mischa Korzec stond al vroeg bij de garage van Connexxion in Zaandam, waar de chauffeurs aan een bakje koffie zaten.

Volgens Peter de Jonker van FNV is de sfeer tijdens deze staking onder de chauffeurs niet zo best. "De sfeer is grimmiger." Dat komt volgens hem omdat hun werkgevers hebben kunnen regelen dat er toch nog wat bussen rijden vandaag met chauffeurs. "Dat is voor ons gewoon besmet werk."

Toch weer staken

Bij eerdere stakingen was het loonaanbod van de werkgevers 5 procent. Deze zijn inmiddels gestegen naar 8. Dat is volgens vakbond FNV niet genoeg. "Wij staan hier voor de zoveelste keer. Met name door de werkdruk, oudere regelingen en omdat we de inflaties zelf maar moeten opvangen", vertelt Jonker.

Het is niet voor het eerst dat er in het streekvervoer deze maand stakingen worden aangekondigd. Half januari riep vakbond FNV ook al op tot een staking, nadat de bonden en werkgevers tijdens een cao-overleg niet tot een akkoord kwamen. De stakingen hadden toen een beperkte impact op de reguliere dienstregeling in de provincie.