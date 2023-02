Het is officieel: carnaval Zwaag is immaterieel erfgoed

Het was al langer bekend, maar nu is het officieel: carnaval Zwaag is immaterieel erfgoed. Wethouder Axel Boomgaars en directeur Marco van Baalen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed zette voor de optocht hun handtekening om het te bekrachtigen.

"Het is een onderstreping van het belang van wat carnaval doet. Ik kom van onder de rivieren, daar is het hele jaar door carnaval. Maar boven de rivieren is dit best wel bijzonder. Je gaat zien wat voor fantastische optocht het wordt", aldus de wethouder.

Bekijk hieronder de live-uitzending van de optocht bij NH Nieuws en WEEFF terug.