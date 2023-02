Kindercarnavalsoptocht groot succes: "De toekomst van carnaval in Zwaag zit geramd"

"Het is fantastisch! De kinderen zijn enthousiast en daar begint het mee", zegt een mevrouw langs de route. Ook Prins Carnaval kijkt terug op een geslaagde editie van de kinderoptocht en is blij dat er zoveel kinderen meeliepen. "Als je kijkt naar hoeveel jeugd er meedoet met de optocht, dan zit het met de toekomst van het carnaval in Zwaag geramd", aldus Prins Kukel de Feurste.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]