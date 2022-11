Carnavalsoptocht in Zwaag uitgeroepen tot immaterieel erfgoed: "We zijn enorm trots"

De grote carnavalsoptocht in Zwaag is vanmorgen bijgeschreven als immaterieel erfgoed van Nederland. Carnavalsvereniging Het Masker is enorm trots op de toewijzing. "Het is een mooie erkenning voor de 56 jaar dat de optocht georganiseerd wordt", zegt Eric Bot van Het Masker tegen WEEFF/NH Nieuws.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland wijst ieder jaar verschillende culturele zaken in het land aan als erfgoed. Onder andere de harddraverij in Venhuizen en Lappendag in Hoorn werden al eerder aangemerkt als immaterieel erfgoed van Nederland.

Sinds vanmorgen maakte het Kenniscentrum bekend dat ook de grote carnavalsoptocht in Zwaag tot deze lijst behoort. Carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag is enorm trots op de toewijzing. "Met de zes bijschrijvingen van vandaag worden er ruim 200 zaken als immaterieel erfgoed beschouwd", vertelt Eric Bot van de vereniging. "We zijn enorm blij, maar vooral ook trots om daar tussen te mogen staan."

Het is niet de eerste onderscheiding voor het carnaval in Zwaag. Tijdens het 50-jarig jubileum in 2016 ontving carnavalsvereniging Het Masker al een Koninklijke Erepenning.

Geen UNESCO

Om benoemd te worden tot immaterieel erfgoed heeft de Zwaagse carnavalsvereniging zelf een aanvraag moeten indienen. "Er zit een heel voortraject aan", legt Eric uit. "De aanmelding wordt door een commissie beoordeeld, en je moet een plan schrijven. Daarna wordt bepaald of je erkenning krijgt als immaterieel erfgoed."

De bijschrijving van de grote carnavalsoptocht van Zwaag betekent echter niet dat het feest is toegevoegd aan de wereldlijst van UNESCO. Een denkfout die vaak gemaakt wordt, zegt Bot. "Mensen leggen meteen die link, maar dat betekent deze bijschrijving niet", legt hij uit. "Het kan wel een eerste stap zijn om op de UNESCO-lijst te komen. Ik weet niet hoe je uiteindelijk op die lijst terecht kan komen, maar dat is ook niet ons doel."

Volgens Bot draait het aanmerken van de carnavalsoptocht in Zwaag als immaterieel erfgoed meer om de borging en erkenning van het feest, en om het doorgeven van de optocht aan alle komende generaties.

Ondertekening

Om de benoeming officieel te maken moet de carnavalsvereniging een document tekenen. Daar wil Het Masker speciale aandacht aan geven. "Hoe en wat is nog niet bekend, maar we willen dit waarschijnlijk doen tijdens de optocht. Want de bijschrijving gaat daar over. Daar willen we een mooi moment van maken."

Afgelopen weekend kon het nieuwe carnavalsseizoen van Zwaag ingeluid worden. Zaterdag is ook de nieuwe Prins bekend geworden. Alexander de Haan mag deze eer dit jaar op zijn naam schrijven, en is omgedoopt tot Prins Kukel de Feurste.

Daarnaast zijn voor verschillende verenigingen in Zwaag de voorbereidingen gestart voor de grote optocht, die op zondag 19 februari 2023 plaatsvindt.