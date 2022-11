Carnaval in Zwaag officieel begonnen: nieuwe Prins en hofdames zijn bekend

Het nieuwe carnavalsseizoen is zaterdag feestelijk begonnen in Zwaag. Partycentrum De Witte Valk was het decor bij de bekendmaking van de nieuwe Prins Carnaval en zijn twee hofdames. Alexander de Haan mag de eretitel dit jaar dragen, en is omgedoopt tot Prins Kukel de Feurste.

Met oktoberfest als thema werd afgelopen zaterdag het nieuwe carnavalsseizoen in Zwaag ingeluid. Na twee jaar, waarin de Prinsbekendmaking op een alternatieve manier gehouden moest worden, kon het dit jaar weer 'traditioneel' gevierd worden. "Nou ja, normaal is de Prinsbekendmaking natuurlijk nooit", schrijft de Zwaagse carnavalsvereniging Het Masker op haar website. "Maar in dit geval bedoelen wij fysiek gehouden rond de elfde van de elfde."

Partycentrum De Witte Valk - tijdens carnaval omgedoopt tot De Leuttempel - stond zaterdag vol met carnavalsvierders, die allemaal benieuwd waren wie dit jaar Prins Carnaval wordt, en wie de hofdames zijn. Nadat de avond geopend werd met vlaggenzwaaiers kon de voorzitter Peter de zaal vertellen dat de oorsprong van het feest ligt bij de koeien in Duitsland, die na de zomer uit de bergen terugkeren en op stal gaan.

Alle bezoekers werd verteld om uit te kijken naar koeien in de zaal. De spanning voor alle feestgangers bouwde naarmate de avond vorderde op, maar aan alle onzekerheid werd om elf minuten over elf een einde gemaakt. Na een filmpje met bloopers te hebben gezien, was daar het moment van de bekendmaking.

Drie personen verschenen in koeienpak op het podium in Zwaag. Alexander de Haan werd in een enthousiaste menigte gepresenteerd als nieuwe Prins Carnaval, en daarbij omgedoopt tot Prins Kukel de Feurste. Liza en Nicole zijn voor dit seizoen de nieuwe hofdames van Zwaag.

Voorbereiding optocht

Nu de nieuwe Prins Carnaval en zijn twee hofdames bekend zijn geworden, kan de blik gericht worden op volgend jaar. Op zondag 19 februari vindt namelijk de carnavalsoptocht plaats in Zwaag, de grootste 'van boven de rivieren'. De voorbereidingen voor de vele carnavalswagens zijn al in volle gang.

"We horen zelfs dat er vriendengroepen zijn die een weekendje weg hebben gepland, zodat ze samen kunnen bepalen welke wagen ze voor komend jaar gaan bouwen", vertelde Eric Bot van carnavalsvereniging Het Masker eerder aan WEEFF/NH Nieuws. "Het is mooi om te zien dat ze zo betrokken zijn bij het carnaval in Zwaag."