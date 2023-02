Hilversum maakt 'buitengewoon gebaar' door 50.000 euro te doneren aan slachtoffers aardbeving

Hilversum maakt 50.000 euro over aan Giro555. Burgemeester Gerhard van den Top heeft dat vanmiddag bekendgemaakt tijdens de benefietbijeenkomst in de Bethlehemkerk. Vanwege de catastrofale gevolgen van de aardbeving in Turkije en Syrië wil de gemeente ‘een buitengewoon gebaar’ maken, zoals de burgervader aangaf.

In de volle kerk zei Van den Top dat burgemeester, wethouders en de gemeenteraad in dit 'uitzonderlijke geval een bijdrage willen leveren'. Dat houdt in dat Hilversum een halve ton overmaakt om de slachtoffers in het rampgebied te helpen en tegelijkertijd mee te werken aan de heropbouw..

Geld doneren aan de slachtoffers in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië was afgelopen week een heet hangijzer in ‘t Gooi. Ondanks de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om per gemeente één euro per inwoner te storten is daar bijvoorbeeld in Gooise Meren, Laren en Huizen vanaf gezien. In de gemeenten waren wel politieke initiatieven en vragen om gehoor te geven aan dit verzoek, maar is uiteindelijk besloten geen lokaal gemeenschapsgeld vrij te maken voor de mensen in Turkije en Syrië.

Soms tientallen

De benefietbijeenkomst in de Hilversumse kerk is georganiseerd door een kleine groep bewoners. Naast geld inzamelen voor de slachtoffers van het rampgebied is het vanmiddag vooral de bedoeling om troost en steun te bieden. Van den Top herhaalde die boodschap vanmiddag, juist ook omdat diverse mensen in Hilversum van de Turkse en Syrische gemeenschap familie hebben verloren. "Soms tientallen", zo sprak hij.

Namens de Turkse gemeenschap in Hilversum sprak Ramazan Deniz zijn dank uit voor alle geboden hulp en steun. De voorzitter van Milli Görüs Hilversum meldde dat initiatieven zoals de benefietbijeenkomst 'hoop geven om elkaar te helpen'.

Dezelfde waarden

Verder sprak hij over lessen die te trekken zijn uit de natuurramp die plaatsvond in alle vroegte van 6 februari. "Onze verschillen zijn namelijk irrelevant", aldus Deniz. "We delen allemaal dezelfde menselijke waarden en kwetsbaarheden. We moeten samenwerken als mensheid en we moeten deze waarden beschermen bevorderen."

Hoewel er in Hilversum en ook landelijk al veel initiatieven zijn geweest om goederen en geld in te zamelen, riep de burgemeester de aanwezigen op om geld te geven als ze dat nog niet gedaan hadden.

Verder roemde hij opnieuw de kracht van de Hilversumse samenleving. Net zoals bij de opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen ziet hij weer dat Hilversummers in actie komen en steun bieden. "Weet dat Hilversum om u heen staat en met u meeleeft", was zijn boodschap aan de Turkse en Syrische gemeenschap.